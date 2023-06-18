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18 июня, 15:48

В Балаклавской бухте в Крыму обнаружили огромное зелёное пятно

В Крыму в бухте города Балаклава появилось зелёное пятно. О причинах такого явления рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

  • Зелёное пятно в бухте Балаклавы в Крыму. Фото © Telegram / "Политика Страны"
    Зелёное пятно в бухте Балаклавы в Крыму. Фото © Telegram / "Политика Страны"
  • Зелёное пятно в бухте Балаклавы в Крыму. Фото © Telegram / "Политика Страны"
    Зелёное пятно в бухте Балаклавы в Крыму. Фото © Telegram / "Политика Страны"

Зелёное пятно в бухте Балаклавы в Крыму. Фото © Telegram / "Политика Страны"

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"Сейчас разбирательства идут, проверка проводится. Это никак не связано с какими-либо утечками или диверсиями со стороны третьих лиц. Никакой паники у нас быть не должно", — сказал он в видеообращении в своём телеграм-канале.

По его словам, на месте появления пятна сейчас работает Природоохранная прокуратура, Следственный комитет и Севприроднадзор. Специалисты собирают материал для анализов.

Вода Большого канала в Венеции стала ярко-зелёного цвета

Вода Большого канала в Венеции стала ярко-зелёного цвета

Горлов добавил, что в данном районе незадолго до этого службы водоканала использовали краситель природного характера для проверки утечек из канализации. Есть вероятность, что вещество попало в воду.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в прошлом году морская вода у берегов Анапы окрасилась в красный цвет. Тогда это было природным явлением.

Обложка ©

В бухте Балаклавы в Крыму заметили зелёную субстанцию. Фото © Telegram / "Политика Страны"

Илья Суриков
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