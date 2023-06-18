В Балаклавской бухте в Крыму обнаружили огромное зелёное пятно

В Крыму в бухте города Балаклава появилось зелёное пятно. О причинах такого явления рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.





"Сейчас разбирательства идут, проверка проводится. Это никак не связано с какими-либо утечками или диверсиями со стороны третьих лиц. Никакой паники у нас быть не должно", — сказал он в видеообращении в своём телеграм-канале.

По его словам, на месте появления пятна сейчас работает Природоохранная прокуратура, Следственный комитет и Севприроднадзор. Специалисты собирают материал для анализов.

Горлов добавил, что в данном районе незадолго до этого службы водоканала использовали краситель природного характера для проверки утечек из канализации. Есть вероятность, что вещество попало в воду.