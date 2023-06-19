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19 июня, 00:57

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

ЯНАО, НАО и Москва стали лидерами среди регионов России по доходам населения

Лидерами по доходам населения за 2022 год стали Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ненецкий (НАО) автономные округа. Третье место в рейтинге занимает Москва. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА "Новости".

За основной показатель было взято соотношение среднедушевых доходов за месяц к стоимости набора товаров и услуг в конкретном регионе в 2022 году. Возглавил первую строчку рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ, следом расположились Ненецкий автономный округ, а также Москва.

В пятёрку вошли Магаданская область и Чукотский автономный округ, а в конце списка расположились Тува и Ингушетия. Специалисты пояснили, что жители регионов-лидеров могут покупать примерно в 1,5–2 раза больше товаров и услуг.

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Ранее Лайф писал про регионы России с самым высоким качеством жизни. В этом списке лидируют Москва и Петербург. Замыкают его Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область.

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Wikipedia / Лилюша

Арина Родионова
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