Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Лидерами по доходам населения за 2022 год стали Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ненецкий (НАО) автономные округа. Третье место в рейтинге занимает Москва. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА "Новости".

За основной показатель было взято соотношение среднедушевых доходов за месяц к стоимости набора товаров и услуг в конкретном регионе в 2022 году. Возглавил первую строчку рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ, следом расположились Ненецкий автономный округ, а также Москва.

В пятёрку вошли Магаданская область и Чукотский автономный округ, а в конце списка расположились Тува и Ингушетия. Специалисты пояснили, что жители регионов-лидеров могут покупать примерно в 1,5–2 раза больше товаров и услуг.