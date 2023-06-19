123-летняя девственница из Руанды мечтает встретить любовь и просит найти ей жениха

123-летняя девственница из Руанды, несмотря на столь почтенный возраст, всё ещё мечтает встретить свою настоящую любовь. Терезия Ньиракаджумба рассказала, что воспитывалась в очень строгой семье и родители так и не нашли ей жениха. Теперь она просит людей помочь ей в поисках избранника.

Женщина призналась, что никогда ещё не видела обнажённого мужчину и не влюблялась. Однако, несмотря на это, она искренне верит, что всё ещё встретит любовь всей своей жизни.

"В моей культуре девушкам не разрешалось оставаться наедине с мужчиной. Это стало принципом моей жизни. Я решила жить одна, даже когда родители и семья просили меня выйти замуж", — рассказала она в видео, опубликованном на канале Afrimax English в YouTube.

Ньиракаджумба рассказала, что мечтала встретить того, кто "обнимет её душу", долгие годы, но одиночество за этот период взрастило в ней страх перед мужчинами. Избавилась от этого чувства Терезия, только постарев.

"Когда я была молода, я не хотела общаться с мужчинами, и это определило моё будущее. Но теперь вы можете помочь мне и познакомить меня с кем-то", — обратилась Терезия к зрителям.