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19 июня, 04:22

123-летняя девственница из Руанды мечтает встретить любовь и просит найти ей жениха

Afrimax English: 123-летняя девственница призналась, что мечтает встретить любовь

<p>Терезия Ньиракаджумба. Обложка © YouTube-канал / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=xq_-zlFYElM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Afrimax English</a></p>

Терезия Ньиракаджумба. Обложка © YouTube-канал / Afrimax English

123-летняя девственница из Руанды, несмотря на столь почтенный возраст, всё ещё мечтает встретить свою настоящую любовь. Терезия Ньиракаджумба рассказала, что воспитывалась в очень строгой семье и родители так и не нашли ей жениха. Теперь она просит людей помочь ей в поисках избранника.

Женщина призналась, что никогда ещё не видела обнажённого мужчину и не влюблялась. Однако, несмотря на это, она искренне верит, что всё ещё встретит любовь всей своей жизни.

"В моей культуре девушкам не разрешалось оставаться наедине с мужчиной. Это стало принципом моей жизни. Я решила жить одна, даже когда родители и семья просили меня выйти замуж", — рассказала она в видео, опубликованном на канале Afrimax English в YouTube.

Ньиракаджумба рассказала, что мечтала встретить того, кто "обнимет её душу", долгие годы, но одиночество за этот период взрастило в ней страх перед мужчинами. Избавилась от этого чувства Терезия, только постарев.

"Когда я была молода, я не хотела общаться с мужчинами, и это определило моё будущее. Но теперь вы можете помочь мне и познакомить меня с кем-то", — обратилась Терезия к зрителям.

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Арина Родионова
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