Где лицемер? 5 способов распознать, как окружающие относятся к вам на самом деле
В нашей жизни мы часто встречаемся с людьми, которые не всегда искренне относятся к нам. Давайте не будем тратить драгоценное время на них!
В нашей жизни мы часто встречаемся с людьми, которые не всегда искренне относятся к нам. Обложка © Shutterstock
Лицемерие — это когда человек говорит одно, но по факту делает совсем другое. Иногда нам кажется, что кто-то из окружающих лицемерит, но мы не до конца уверены в этом. Рассказываем пять способов, как понять, что вас окружают лицемеры.
Глаза — зеркало души
Глаза — зеркало души: как распознать лицемеров в вашем окружении. Фото © Freepik / cookie_studio
Наиболее наглядный способ понять, как собеседник относится к вам, — это зрительный контакт. Если человек испытывает неприязнь или не желает говорить правду, то может всяческим образом пытаться не смотреть вам прямо в глаза. Если же собеседник испытывает злость, то его взгляд может быть, напротив, слишком пристальным и даже вызывающим. Однако помните, что не всегда можно судить о человеке только по его глазам. О других способах рассказываем далее.
Внимательность
5 признаков, которые помогут распознать лицемеров вокруг вас. Фото © Freepik
Если вы делитесь своими мыслями и идеями, а ваш собеседник меняет тему, то это повод задуматься. Если вы просите о помощи, а он придумывает отговорки, то пора бить тревогу. Если вы хотите, чтобы вас выслушали, но вам говорят, что сейчас нет времени, то это значит, что вам не уделяют должного внимания. Если к вам так относятся коллеги и едва знакомые люди — ничего удивительного, но если вы заметили такое поведение у своих "друзей"... Это уже тревожный звоночек.
Язык тела
Лицемерие: как распознать и избежать общения с неискренними людьми. Фото © Freepik / pressfoto
Если мы будем внимательно следить за поведением окружающих людей, то сможем заметить мелкие нюансы, которые могут говорить о том, что человек неискренен с нами. Например, если человек суетится, то это может быть признаком негативного или настороженного отношения к вам. Так что обращайте внимание на резкие движения и излишне быструю речь.
Улыбка лжеца
5 способов распознать лицемера в окружении. Фото © Freepik / pressfoto
Когда человек испытывает неприязнь или недостаточную уверенность в своих словах, он может не улыбаться или натягивать фальшивую улыбку. Распознать фейковую улыбку легко: губы растягиваются, а мышцы глаз не работают. Искренняя же улыбка вызывает сокращение круговых мышц глаз, из-за которых в уголках появляются лёгкие морщинки.
Доверяйте своей интуиции
Как распознать, когда вас окружают лицемеры: 5 способов. Фото © Freepik / pressfoto
Интуиция — это наш внутренний голос, который помогает понимать, что происходит вокруг нас. Если вам кажется, что кто-то в вашем окружении лицемерит, вероятно, это так и есть. Доверяйте своей интуиции и не бойтесь отказаться от общения с людьми, которые ведут себя неискренне с вами.
Надеемся, что эти пять способов помогут вам в распознавании лицемеров в вашем окружении. Обращайте внимание на моменты выше и не забывайте, что искренность — это основа здоровых и счастливых отношений. Построить с лицемером их не получится.