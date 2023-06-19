В Петербурге рассказали, как украсят город к "Алым парусам"

В ночь с 24 на 25 июня в Санкт-Петербурге пройдёт праздник выпускников "Алые паруса". На улицах появится 643 элемента праздничного оформления. В центральной части города подготовят 16 адресов, в программе в том числе Дворцовый мост.

В этом году снова будут использованы композиции "Паруса" на тросовых конструкциях, декоративные элементы в виде чаек и крупногабаритные флаги на фасадах зданий. Всё это поможет создать праздничное настроение выпускникам и гостям города.

"Также на рекламных конструкциях, установленных на улицах Петербурга, разместят 510 плакатов, в трансляцию будут запущены видеоролики на 11 электронных дисплеях. В метрополитене планируется задействовать 794 рекламные поверхности под размещение плакатов", — отметили в Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации в беседе с газетой "Петербургский дневник".

На Дворцовой площади уже устанавливают сцену. Хедлайнером концерта станет рок-группа "Чайф". В 2023 году на мероприятие приглашены выпускники из Мариуполя — города-побратима Петербурга.