Как викинги привлекали удачу и счастье в день летнего солнцестояния: 5 и сейчас актуальных советов

Летнее солнцестояние — важный праздник, отмечаемый в различных культурах по всему миру. В скандинавском язычестве оно имело большое значение и было тесно связано с традициями викингов и их религиозными верованиями. Давайте углубимся в значение этого особенного дня для скандинавов. А также расскажем об обрядах викингов, связях с богами и способах привлечь удачу.

Летнее солнцестояние: характеристика и традиции праздника

Что такое летнее солнцестояние? Фото © "Танец летнего солнцестояния в Реттвике", художник Килиан Золл / Public Domain

Как рассказывает эксперт, в скандинавской языческой традиции летнее солнцестояние отмечает самый длинный день и самую короткую ночь в году, когда солнце достигает своей высшей точки на небе. Этот день считается могущественным временем, когда силы природы находятся на пике, и считается, что границы между человеческим миром и духовными сферами становятся тонкими.

"Викинги отмечали летнее солнцестояние различными обрядами и ритуалами. Одной из самых известных традиций было зажигание костров, символизирующих силу солнца и его роль в обеспечении тепла и света. Люди собирались вокруг костров, всю ночь пировали, пели, танцевали и рассказывали истории. Это было время радости и веселья, когда общины собирались вместе, чтобы праздновать изобилие природы и выражать благодарность за полученные благословения", — делится предсказатель Игорь Вечерский.

Также, по словам рунолога, в северной традиции летнее солнцестояние ассоциировалось с богами. Самым выдающимся божеством, связанным с этим временем, был Фрейр, скандинавский бог плодородия, земледелия и изобилия. Считалось, что Фрейр отвечает за обильный урожай и процветание земли. Во время празднования солнцестояния Фрейру готовили подношения и молились, прося его благословения на успешный период роста растений и обильный урожай.

Что нужно делать в день летнего солнцестояния, чтобы привлечь удачу

Как привлечь удачу в день летнего солнцестояния? Фото © Shutterstock

Вот несколько советов, вдохновлённых традициями викингов, которые следует соблюдать в день летнего солнцестояния, чтобы вам сопутствовала удача. Занимайтесь активным отдыхом. 21 июня следует провести время на природе, будь то прогулка в лесу, пикник в парке или просто наслаждение красотой окрестностей. Соединитесь с миром природы и оцените изобилие, которое она предоставляет.

"Зажгите костёр или свечи. Если у вас есть средства и место, разожгите костёр, чтобы символизировать силу солнца. Кроме того, зажжённые свечи в вашем доме могут создать тёплую и уютную атмосферу, привлекая в ваше пространство положительную энергию", — даёт второй совет Игорь Вечерский.

Подношения и благодарность. Найдите минутку, чтобы подумать о благословениях в вашей жизни и выразить благодарность за них. Предложите небольшой подарок или акт доброты в качестве символического жеста благодарности богам или окружающим вас людям.

Найдите минутку, чтобы подумать о благословениях в вашей жизни и выразить благодарность за них. Предложите небольшой подарок или акт доброты в качестве символического жеста благодарности богам или окружающим вас людям. Общайтесь и празднуйте. Как советует эксперт, в день летнего солнцестояния нужно собраться с друзьями и близкими, устроить праздник и заняться делами, которые приносят радость и веселье. Делитесь историями, смехом и хорошими моментами вместе, укрепляя связи сообщества и создавая позитивную атмосферу.

Ищите духовную связь. Но только если вы резонируете со скандинавскими богами и богинями, то можете подумать о создании небольшого алтаря или священного места, посвящённого божествам. Возносите молитвы или медитируйте на качества и атрибуты, связанные с Фрейром и другими соответствующими богами или богинями. Если же у вас строгие взгляды на веру, то обращаться к язычеству, конечно же, не стоит. Однако остальные советы весьма актуальны. Помните, что летнее солнцестояние — это время празднования и связи с природой и духовным царством. Приняв традиции и обычаи, связанные с этим праздником, вы сможете подключиться к энергии сезона и привлечь в свою жизнь удачу и позитив.