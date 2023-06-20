10 жутких находок из секонд-хендов, которые доказывают: лучше покупать новое

Нашли сегодня этих гигантских свиней в антикварном торговом центре в Аризоне. Назвали их Чарльз и Камилла.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page

Привет! Я управляю комиссионным магазином, поэтому буквально ВСЕ товары проходят через меня. Недавно мне подарили вот такую фарфоровую красоту ростом полтора метра! Её предыдущая владелица, которая жила с ней в своём доме более 30 лет, решила поделиться этой красотой с кем-то ещё. Она мне понравилась, но у меня нет понятия, что с ней делать. Она довольно тяжёлая, поэтому использовать её как манекен будет сложно. Что посоветуете? Я в растерянности!

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page

Как много вопросов и так мало ответов.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page

Нашла этого клоуна в секонде. Решила сделать "приятный сюрприз" своей 21-летней дочери. Она не была в восторге, когда обнаружила его в ванне посреди ночи.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page

Недавно я нашёл на распродаже этого очень интересного парня. Я открыл коробку и увидел маски. Я обожаю японский фольклор, поэтому решил, что обязательно его куплю. Кажется, он довольно старый, хотя, скорее всего, это просто сувенир для туристов.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page

Что это такое — вопрос. Использовали в качестве ваз.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page

Потому что разве не всем нужна фиолетовая крышка для унитаза?!

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page

Унаследовала зелёную подушечку для иголок, которую моя бабушка Энн получила ещё от своей матери. Я использовала её много-много лет, пока наш новый щенок однажды не нашёл её и не разорвал. Сначала я разозлилась на собаку, но потом увидела, что было внутри, и подумала, что всё это время я могла держать волосы одного из моих предков...

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page

Не знаю, что это такое, но да, я купила их!

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page

Нашла эти ограничители для камина на барахолке. Никогда ничего подобного не видела.