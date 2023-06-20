10 жутких находок из секонд-хендов, которые доказывают: лучше покупать новое
"На фига, а главное, зачем?" — таким вопросом задавались все авторы фотографий из подборки ниже. Глядя на такие находки из секонд-хендов, по-другому отреагировать невозможно.
Нашли сегодня этих гигантских свиней в антикварном торговом центре в Аризоне. Назвали их Чарльз и Камилла.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page
Привет! Я управляю комиссионным магазином, поэтому буквально ВСЕ товары проходят через меня. Недавно мне подарили вот такую фарфоровую красоту ростом полтора метра! Её предыдущая владелица, которая жила с ней в своём доме более 30 лет, решила поделиться этой красотой с кем-то ещё. Она мне понравилась, но у меня нет понятия, что с ней делать. Она довольно тяжёлая, поэтому использовать её как манекен будет сложно. Что посоветуете? Я в растерянности!
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page
Как много вопросов и так мало ответов.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page
Нашла этого клоуна в секонде. Решила сделать "приятный сюрприз" своей 21-летней дочери. Она не была в восторге, когда обнаружила его в ванне посреди ночи.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page
Недавно я нашёл на распродаже этого очень интересного парня. Я открыл коробку и увидел маски. Я обожаю японский фольклор, поэтому решил, что обязательно его куплю. Кажется, он довольно старый, хотя, скорее всего, это просто сувенир для туристов.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page
Что это такое — вопрос. Использовали в качестве ваз.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page
Потому что разве не всем нужна фиолетовая крышка для унитаза?!
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page
Унаследовала зелёную подушечку для иголок, которую моя бабушка Энн получила ещё от своей матери. Я использовала её много-много лет, пока наш новый щенок однажды не нашёл её и не разорвал. Сначала я разозлилась на собаку, но потом увидела, что было внутри, и подумала, что всё это время я могла держать волосы одного из моих предков...
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page
Не знаю, что это такое, но да, я купила их!
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page
Нашла эти ограничители для камина на барахолке. Никогда ничего подобного не видела.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page
Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Official Weird Second Hand Finds That Need To Be Shared Page