Зачем засовывать прокладку в пододеяльник и как это поможет вашему сну

У вас бывали ночи, когда вы крутитесь и никак не можете заснуть? Возможно, вы уже пробовали множество средств для улучшения сна, но не получили желаемого результата. Но что, если мы подскажем вам лайфхак, который поможет вам быстро заснуть и проснуться свежим и бодрым? Возьмите любимое эфирное масло и капните пару капель на гигиеническую прокладку. Она отлично впитает жидкость. Затем вложите ароматизированную прокладку в пододеяльник. Ароматы эфирного масла помогут уснуть и набраться сил.

Лайфхак для быстрого засыпания: зачем засовывать прокладку в пододеяльник? Фото © Freepik / senivpetro

Так происходит потому, что ароматы эфирных масел оказывают успокаивающее действие на наш организм. Они способны уменьшить стресс, снять напряжение и улучшить настроение. Кроме того, они способствуют расслаблению мышц и снижению артериального давления, что также важно для качественного сна.

Как выбрать правильное эфирное масло для улучшения сна? Фото © Freepik

Однако с выбором аромата нужно быть осторожнее. Например, для того чтобы лайфхак сработал, нужно сделать выбор с пользу лавандового, ромашкового и кедрового масла — все они обладают успокаивающим действием. А вот если накапать на прокладку масло розмарина, имбиря или лимона, то о сне придётся забыть, ведь они вас только взбодрят.

Секрет качественного сна: как эфирные масла могут помочь вам заснуть? Фото © Freepik / pvproductions