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21 июня, 06:00

В Советском Союзе зрители смеялись над этой особенностью Портоса, но, как оказалось, зря

Выяснилось, что та маленькая деталь, которая вызывала смех у советских граждан, — восстановление исторической справедливости! Что к чему — рассказываем в материале ниже.

В 1978 году вышел мюзикл "Три мушкетёра" по роману Александра Дюма. Этот фильм стал настоящим событием, и актёры, снимавшиеся в нём, обрели славу и любовь зрителей. Один из героев, Портос, жизнерадостный и веселый мушкетёр, вызывал особенный интерес у зрителей. Всё дело в одном элементе его образа…

Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра". Фото © YouTube / Odesa Film Studio

Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра". Фото © YouTube / Odesa Film Studio

Актёр, сыгравший роль Портоса, Валентин Смирнитский, вместе с костюмерами собирал свой образ по крупинкам. Одна из таких "крупинок" вызывала очень много вопросов как у съёмочной группы, так и у зрителей — над бантиком в волосах Портоса все часто потешались.

Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра". Фото © YouTube / Odesa Film Studio

Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра". Фото © YouTube / Odesa Film Studio

Однако не все зрители знали, что все детали образа Портоса были продуманы до мелочей и имели историческое обоснование. И даже бантик, который все считали чем-то несерьёзным и забавным! Правда-правда! В те времена мушкетёры действительно носили бантики, так что костюм Смирнитского был абсолютно аутентичным!

Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра". Фото © YouTube / Odesa Film Studio

Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра". Фото © YouTube / Odesa Film Studio

Кстати, Валентин Смирнитский вспоминает, что вначале был удивлён, когда узнал, что режиссёр видит его в роли Портоса. Но ему всё-таки удалось создать неповторимый образ весёлого мушкетёра. Во многом — благодаря глубокому погружению в роль и… костюму! Как бы над ним ни подшучивали!

Как изменились герои фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" спустя 45 лет после съёмок

Как изменились герои фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" спустя 45 лет после съёмок

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Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра". Фото © YouTube / Odesa Film Studio

Сергей Трофимов
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