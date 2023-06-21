В Советском Союзе зрители смеялись над этой особенностью Портоса, но, как оказалось, зря

В 1978 году вышел мюзикл "Три мушкетёра" по роману Александра Дюма. Этот фильм стал настоящим событием, и актёры, снимавшиеся в нём, обрели славу и любовь зрителей. Один из героев, Портос, жизнерадостный и веселый мушкетёр, вызывал особенный интерес у зрителей. Всё дело в одном элементе его образа…

Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра". Фото © YouTube / Odesa Film Studio

Актёр, сыгравший роль Портоса, Валентин Смирнитский, вместе с костюмерами собирал свой образ по крупинкам. Одна из таких "крупинок" вызывала очень много вопросов как у съёмочной группы, так и у зрителей — над бантиком в волосах Портоса все часто потешались.

Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра". Фото © YouTube / Odesa Film Studio

Однако не все зрители знали, что все детали образа Портоса были продуманы до мелочей и имели историческое обоснование. И даже бантик, который все считали чем-то несерьёзным и забавным! Правда-правда! В те времена мушкетёры действительно носили бантики, так что костюм Смирнитского был абсолютно аутентичным!

Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкетёра". Фото © YouTube / Odesa Film Studio