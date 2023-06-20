Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам участника нацбатальона "Айдар" Мурыгу

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор заместителю командира подразделения украинского националистического батальона "Айдар"* Денису Мурыге. Его признали виновным в прохождении обучения террористической деятельности и участии в незаконном вооружённом формировании и, как стало известно Лайфу, приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, Мурыга примкнул к "айдаровцам" ещё в начале 2015 года. Он прошёл курс обучения и приступил к выполнению обязанностей, начав с охраны лагеря батальона на разных территориях и дослужившись до замкомандира подразделения "Айдара" в Лисичанске. Мурыга был в составе группы националистов, которые подорвали мост в ЛНР, и участвовал в ряде других эпизодов диверсий. В апреле 2022 года Мурыга пытался въехать в Россию в потоке беженцев, но был схвачен. Подсудимый полностью признал вину.