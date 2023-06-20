Бешеные милашки: Какие опасные болезни могут переносить ежи

С ежами все знакомы с детства: в книжках зверьков любят изображать с яблоком на спине. Поэтому многие думают, что ежи едят яблоки, но это лишь "фантазия автора". Главный специалист природоохранного фонда "Верховье" Павел Воеводин в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" развеял самые популярные мифы о ежах.

"Нередко люди считают, что ежей нужно поить молоком. Но на самом деле в их организме нет фермента, который расщепляет лактозу. Поэтому молоко или сметана могут вызвать у них сильное расстройство пищеварения", — предупредил эксперт.

Ёжики питаются насекомыми, улитками, лягушками или мышами, а также с удовольствием уплетают кошачий корм, говорят дачники. Воеводин подчеркнул, что последний всё же разработан для кошек, а ежей лучше угощать мясом, фаршем или мучными червями. Также зверьки очень любят варёные куриные кости, но нужно помнить, что есть риск пораниться их острыми краями.

"Ежи, вопреки мифам, не питаются яблоками, они предпочитают животный корм. Возможно, фрукты случайно могут оказаться у них на колючках, когда зверьки находятся где-нибудь в листьях или ветках", — объяснил зоолог.

Многие считают ежей безобидными животными и, находясь на даче, даже берут их на ночь в дом. В результате хозяева обнаруживают, что лесные гости на удивление громко топают. Дело в том, что зверьки являются стопоходящими, то есть при ходьбе наступают всей лапой. Им не нужен бесшумный шаг — в природе ежи охотятся на малоподвижных животных (червей и слизней). Воеводин также настоятельно рекомендует не брать ёжиков из леса домой. По его словам, в их колючках могут прятаться блохи и энцефалитные клещи, а некоторые зверьки могут быть больны бешенством.