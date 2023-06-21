10 историй, как люди с лёгкостью теряли вес, и эти истории вселяют надежду... или нет

Все мы хотим выглядеть лучше, чувствовать себя здоровыми и быть уверенными в своём теле. Но для многих людей похудение может стать настоящей проблемой, требующей много усилий и времени. Но есть и те, кто с лёгкостью достигает своих целей и делает это вдохновляющим образом. Рассказываем десять историй, как люди с лёгкостью теряли вес, и эти истории вселяют надежду... Или нет?

"Я просто перестал пить газировку. Прошло меньше полугода, а мои старые штаны теперь на мне без меня не держатся!" — Cartmansimon.

"Я начала корректировать зубы с помощью ретейнеров. И из-за того, что мне лень их снимать, я перестала постоянно кусочничать", — spicyboi26.

Как достигнуть идеальной фигуры без мучительных диет и тренировок: 10 историй успеха. Фото © Freepik

"VR-игры! Я купил своим детям на Рождество очки виртуальной реальности и случайно сбросил пять килограммов, играя, пока дети спали. Купил себе отдельные и похудел ещё на 15, играя в Beatsaber", — Manictalons2.

"Перестал пить пиво прошлым летом. Похудел на семь килограммов за полтора месяца, ничего не делая. Осенью снова начал пить. Всё вернулось, как было..." — flip217.

"Ходите в продуктовые магазины на полный желудок. Тяга купить что-нибудь "внусненькое пожевать" должна снизиться. У меня это так сработало", — Metom_Xeez.

От мечты к реальности: 10 историй, как люди справились с лишним весом без особых усилий. Фото © Фото © Freepik / senivpetro

"Я начал принимать клетчатку в порошке <...> Это какое-то волшебство! И вообще, ощущается, будто я кого-то обманываю. Она расширяется внутри вашего желудка и даёт приятное ощущение сытости. А раз голод уходит, то и есть лишний раз не хочется. Мало того, из-за клетчатки стул становится просто идеальным. Да и вообще, некоторые проблемы с пищеварением решаются. И ведь это полностью натуральная штука, практически безвкусная. Единственное — нужно принимать порошок с ОЧЕНЬ большим количеством воды, а то запор будет", — brintal.

"Моя жена умерла. Мы были вместе более 20 лет. Всего за два месяца я похудел больше чем на 30 килограммов. Только за прошлую неделю скинул шесть килограммов <…> Мой врач говорит, что этот процесс в моей ситуации — норма и всё вернётся назад. Однако посоветовал мне следить, чтобы я набирал достаточно калорий, а то пока что моя еда — это разве что сливки в утреннем кофе", — EvanEdwards.

"Сальмонелла! Похудела на шесть с половиной килограммов всего за неделю", — ianbattlesrobots.

Новые способы похудения, которые реально работают. Фото © Freepik / yanalya

"Однажды у меня случилась мигрень, которая длилась пять дней. Меня тошнило от одной только питьевой воды, а уж есть не могла и подавно. После пяти дней в таком режиме я стала на пять килограммов худее. Практически уверена, что в основном это результат обезвоживания, но факт остаётся фактом: похудела же. В качестве бонуса я хотела бросить курить, а мигрень была настолько сильной, что я даже не могла думать о сигарете. Как только боль ушла, я поняла, что не курила уже пять дней и, должно быть, всё самое тяжёлое уже позади. Поэтому я решила посмотреть, как далеко я смогу зайти. Прошло более 19 лет, а я так никогда и не возвращалась к этой привычке", — DieHardAmerican95.

"Рак, химиотерапия, а затем ещё и сердечный приступ. Потерял 40 килограммов. Никому такой способ не рекомендую", — Fistandantalus.