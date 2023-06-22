10 питомцев, которые готовы продать душу, только бы их почесали за ушком

"Моя собака уверена, что любое моё движение рано или поздно должно привести к тому, что я почешу ей пузико", — CammRobb.

Кадры из видео © Reddit / CammRobb

"Я чешу живот тебе, а ты чешешь мне", — obitonkenobi.

Кадры из видео © Reddit / obitonkenobi

"Приветик! А можно сделать так, чтобы почесушки никогда не заканчивались?" — DrScitt.

Кадры из видео © Reddit / DrScitt

"Вот как он даёт понять, что ему пора почесать шею", — B-Jamz.

Кадры из видео © Reddit / B-Jamz

"Оцелотики тоже любят, когда их чешут!" — Yogashi.

Кадры из видео © Reddit / Yogashi

"Когда не можешь жить без почесушек", — Kirito7M.

Кадры из видео © Reddit / Kirito7M

"Вот наш мальчик, когда он был совсем маленьким. 50 кг спустя он всё так же падает, когда начинаешь чесать ему живот!" — SplitLevel17.

Кадры из видео © Reddit / SplitLevel17

"Как же он хочет, чтобы ему почесали за ушком", — reva_r.

Кадры из видео © Reddit / reva_r

Кадры из видео © Reddit / Siil_Udus

"Все котики любят почесушки!" — deathakissaway.