Регион

Уведомления отключены

22 июня, 05:00

10 питомцев, которые готовы продать душу, только бы их почесали за ушком

Думаете, почесушки любят только собачки да кошечки? А вот и нет, даже самые настоящие хищники не против, чтобы их приласкали. Собрали 10 очаровательных кадров с доказательствами.

"Моя собака уверена, что любое моё движение рано или поздно должно привести к тому, что я почешу ей пузико", — CammRobb.

Кадры из видео © Reddit / CammRobb

"Я чешу живот тебе, а ты чешешь мне", — obitonkenobi.

Кадры из видео © Reddit / obitonkenobi

"Приветик! А можно сделать так, чтобы почесушки никогда не заканчивались?" DrScitt.

Кадры из видео © Reddit / DrScitt

"Вот как он даёт понять, что ему пора почесать шею", — B-Jamz.

Кадры из видео © Reddit / B-Jamz

"Оцелотики тоже любят, когда их чешут!" Yogashi.

Кадры из видео © Reddit / Yogashi

"Когда не можешь жить без почесушек", — Kirito7M.

Кадры из видео © Reddit / Kirito7M

"Вот наш мальчик, когда он был совсем маленьким. 50 кг спустя он всё так же падает, когда начинаешь чесать ему живот!" SplitLevel17.

Кадры из видео © Reddit / SplitLevel17

"Как же он хочет, чтобы ему почесали за ушком", — reva_r.

Кадры из видео © Reddit / reva_r

"Чешем енота правильно", — Siil_Udus.

Кадры из видео © Reddit / Siil_Udus

"Все котики любят почесушки!" deathakissaway.

Кадры из видео © Reddit / deathakissaway

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / obitonkenobi

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Животные/ домашние питомцы
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров