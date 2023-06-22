10 питомцев, которые готовы продать душу, только бы их почесали за ушком
Думаете, почесушки любят только собачки да кошечки? А вот и нет, даже самые настоящие хищники не против, чтобы их приласкали. Собрали 10 очаровательных кадров с доказательствами.
"Моя собака уверена, что любое моё движение рано или поздно должно привести к тому, что я почешу ей пузико", — CammRobb.
Кадры из видео © Reddit / CammRobb
"Я чешу живот тебе, а ты чешешь мне", — obitonkenobi.
Кадры из видео © Reddit / obitonkenobi
"Приветик! А можно сделать так, чтобы почесушки никогда не заканчивались?" — DrScitt.
Кадры из видео © Reddit / DrScitt
"Вот как он даёт понять, что ему пора почесать шею", — B-Jamz.
Кадры из видео © Reddit / B-Jamz
"Оцелотики тоже любят, когда их чешут!" — Yogashi.
Кадры из видео © Reddit / Yogashi
"Когда не можешь жить без почесушек", — Kirito7M.
Кадры из видео © Reddit / Kirito7M
"Вот наш мальчик, когда он был совсем маленьким. 50 кг спустя он всё так же падает, когда начинаешь чесать ему живот!" — SplitLevel17.
Кадры из видео © Reddit / SplitLevel17
"Как же он хочет, чтобы ему почесали за ушком", — reva_r.
Кадры из видео © Reddit / reva_r
"Чешем енота правильно", — Siil_Udus.
Кадры из видео © Reddit / Siil_Udus
"Все котики любят почесушки!" — deathakissaway.
Кадры из видео © Reddit / deathakissaway
Reddit / obitonkenobi