Захарова раскрыла "глубинное" желание США в украинском конфликте
Захарова: Поставки оружия Киеву говорят о желании США уничтожить украинцев
Поставки оружия Киеву указывают на желание США уничтожить всё население Украины. Об этом в эфире "Радио Sputnik" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что "озабоченность" США правами человека во всём мире вызывает усмешку, ведь американские представители также заявляют и о невозможности проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом, говоря о том, что этот вопрос должен решиться лишь на поле боя, несмотря на огромные потери ВСУ.
Причём данную позицию, по мнению Захаровой, можно объяснить лишь ненавистью к населению Украины и желанием его уничтожить. Дипломат отметила, что всё больше убеждается в том, что ненависть Запада по национальному признаку проявляется не только в отношении русского народа, но и в отношении украинцев.
"С такой ненавистью поставлять оружие, с такой ретивостью и непримиримостью наращивать военные поставки, понимая, что граждан Украины становится всё меньше и меньше, можно только из-за глубинного желания уничтожить население Украины", — подчеркнула представитель МИД РФ.
Только недавно стало известно об очередном пакете военной помощи, который Киеву планирует выделить Вашингтон. Как сообщил американский госсекретарь США Энтони Блинкен, планируется, что в пакет на сумму более 320 миллионов долларов войдут разные виды бронетехники и боеприпасов, например ракеты для ЗРК NASAMS, ПЗРК Stinger, а также ПТРК Javelin, ракеты с трубчатым пуском TOW и т.д.
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