Захарова раскрыла "глубинное" желание США в украинском конфликте

Поставки оружия Киеву указывают на желание США уничтожить всё население Украины. Об этом в эфире "Радио Sputnik" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что "озабоченность" США правами человека во всём мире вызывает усмешку, ведь американские представители также заявляют и о невозможности проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом, говоря о том, что этот вопрос должен решиться лишь на поле боя, несмотря на огромные потери ВСУ.

Причём данную позицию, по мнению Захаровой, можно объяснить лишь ненавистью к населению Украины и желанием его уничтожить. Дипломат отметила, что всё больше убеждается в том, что ненависть Запада по национальному признаку проявляется не только в отношении русского народа, но и в отношении украинцев.

"С такой ненавистью поставлять оружие, с такой ретивостью и непримиримостью наращивать военные поставки, понимая, что граждан Украины становится всё меньше и меньше, можно только из-за глубинного желания уничтожить население Украины", — подчеркнула представитель МИД РФ.