На Украине "амнистировали" песни Цоя, но объяснение — полный абсурд

Министерство культуры Украины официально разрешило гражданам исполнять песни Виктора Цоя. Об этом говорится в опубликованном в среду ответе ведомства на запрос издания "Украинские новости". В документе объяснили "амнистию" Цоя тем, что лидер группы "Кино" на сегодняшний день "не входит в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины".

Глава государственного агентства по искусству при украинском министерстве Ольга Россошанская отметила, что погибший в 1990 году исполнитель не был гражданином "государства-агрессора", а следовательно, его творчество не подлежит запрету.

Напомним, что в начале июня депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа подала заявление в полицию на уличного музыканта, который пел песни советского рок-музыканта Виктора Цоя во Львове. Женщина подошла к нему, начала снимать на камеру и потребовала прекратить петь на русском языке, на что молодой человек ответил, что "Цой — легенда рока". Пипа заявила, что ей пришлось вызвать полицию и написать заявление, потому что юноша "нарушал закон Украины, принятый в марте 2023 года".