Заражение Земли: Раскрыты детали загадочного карантина после возвращения американцев с Луны Спустя полвека после завершения программы "Аполлон" выяснилось, что в NASA зря старались уберечь планету от лунных патогенов: полностью избежать их попадания в земную биосферу было технически невозможно. 22 июня, 23:46 Президент США Ричард Никсон приветствует экипаж "Аполлона-11" после возвращения астронавтов с Луны. Обложка © Getty Images / MPI

Когда высадки на Луне только планировались, никто не знал и не мог знать, есть ли там жизнь. И даже до сих пор этот вопрос по всей строгости нельзя считать на 100 процентов решённым, потому что наука будет сомневаться до последнего. То есть какая-то мизерная вероятность обитаемости или "бывшей" обитаемости Луны будет сохраняться как минимум до тех пор, пока мы не раздобудем и под микроскопом как следует не рассмотрим лунный лёд, который покоится на дне кратеров в полярных регионах. Собственно, "за водой" туда и полетит "Луна-25", и с той же мыслью выбираются места будущих высадок астронавтов по новой американской пилотируемой программе "Артемида".

А в далёкие 1950-е и 60-е годы можно было и вовсе только гадать. Известный американский астроном и популяризатор науки Карл Саган, к примеру, искренне считал, что жизнь на Луне вполне может существовать где-то под поверхностью, потому что грунт отлично защищает от радиации. Более того, в те времена даже высказывались предположения, что тёмный цвет обширных лунных морей придают им углеродные останки какой-нибудь погибшей микроскопической жизни, а может быть, даже и по сей день наш естественный спутник населён "астропланктоном". Сейчас, конечно, это на первый взгляд кажется смешным, но на самом деле, по мере проведения всё новых и новых экспериментов с бактериями и прочей живностью в космосе (скажем, "Бион-М" и некоторых других), постепенно становится всё менее и менее смешно и всё более и более интересно.

Так вот, Карл Саган говорил, что если что-либо сейчас живёт на Луне, то в оазисе земных условий оно размножится невероятным образом, и в случае болезнетворности ситуация, по его мнению, будет похожа на эпидемию сифилиса в Европе в XV–XVI столетиях или на то, что произошло в Полинезии, когда туда впервые занесли вирус кори.

Поэтому было придумано после возвращения миссий с Луны мгновенно отправлять всех и вся из космического корабля на карантин. На 21 день. Схема была примерно такая. Посадочная капсула с экипажем "Аполлона" приводнилась, как известно, в Атлантическом океане. Оттуда астронавты выбирались и садились в надувной спасательный плот, далее их забирали вертолётом и доставляли на дежуривший поблизости авианосец. А там их ожидал вот такой скромный, уютный, сверкающий серебром вагончик. Мобильный карантинный комплекс. Сейчас это музейный экспонат. Там внутри и спальные места, и санузел, и холодильник с микроволновкой, в общем, жить можно.

Мобильный карантинный комплекс NASA, который использовали во время миссий программы "Аполлон". Фото © NASA

Когда вернулся с Луны самый первый экипаж — Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз, то их на борту авианосца встречал сам президент Никсон и поздравлял их вот таким образом.

В вагончике астронавты сидели несколько дней, пока авианосец не прибудет в порт. А там вагончик переносили на борт самолёта и везли в Хьюстон — в Космический центр имени Линдона Джонсона. Там для карантина была построена специальная Лунная приёмная лаборатория. Обширное здание, в котором оборудованы герметичные (правда, как выясняется, на самом деле не очень герметичные) пространства. Отдельно туда же непосредственно с авианосца самолётами доставляли ящики с лунным грунтом. Для первых исследований этих сокровищ в Хьюстоне собирались самые светлые головы нашей с вами современности.

Президент США Ричард Никсон приветствует экипаж "Аполлона-11", отправленный на карантин после возвращения с Луны. Фото © Getty Images / Universal History Archive

Но недавно американский историк, и в том числе исследователь истории космонавтики, профессор Джорджтаунского университета Дагомар Дегрут опубликовал своё исследование на тему того "лунного карантина". И он пишет, что на самом деле в этих "герметичных" автоклавах и прочих изолированных пространствах были трещины, утечки и даже затопления. И это не говоря уже о том, что, собственно, хочешь не хочешь, а вернувшуюся с Луны посадочную капсулу в океане надо открывать, а лунная пыль настолько мельчайшая, назойливая и въедливая (вроде стекловаты), что от неё при всём желании полностью не избавишься, и какие-то частицы ветром в океан наверняка сдувало. Будь там возбудитель какой-нибудь лунной чумы, нам бы всем очень скоро не поздоровилось. Плюс контакт с надувной лодкой, плюс вертолёт, плюс авианосец. Короче говоря, весь этот карантин был, мягко говоря, смехотворным и, как выразились некоторые учёные, "театральным".

— Протокол карантина выглядел успешным только потому, что в нём не было необходимости, — заключил профессор Дегрут.

Карантин соблюдали после первых трёх лунных высадок: "Аполлона-11", "Аполлона-12", "Аполлона-14". К моменту запуска "Аполлона-15" уже пришли к мнению, что, раз ничего до сих пор не случилось, значит, можно уже не волноваться. После этого в Лунной приёмной лаборатории много лет проводили примерно такие же исследования, какие ведёт российский Институт медико-биологических проблем. Напомним, именно врачи и другие специалисты этого института следят за здоровьем космонавтов. А в 2019 году американскую лабораторию для "карантинов" решили снести за ненадобностью.

Меж тем возникает вопрос, как теперь собираются действовать по поводу Марса, когда начнётся доставка оттуда образцов и отправка туда пилотируемых миссий. Пока жизнь на Марсе не нашли, но не нашли, опять же, именно на поверхности, а вглубь на какую-либо приличную глубину пока ещё не бурили. И к тому же, как рассказывали в Институте космических исследований, какие-то следы живых организмов на Марсе обнаруживались, просто принято считать их занесёнными с Земли.

Авторы Адель Романенкова