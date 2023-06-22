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22 июня, 08:00

5-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 22 июня

Сегодня, в 07:30, начался новый день лунного календаря — пятый. Один из самых счастливых за весь месяц, когда приходит время изменений и необычных открытий. Чем лучше всего заняться 22 июня?

22 июня православная церковь чествует Кирилла, архиепископа Александрийского, и Кирилла, игумена Белоезерского. Жили святые в разное время, однако обоих объединяет нерушимая вера в Христа и стремление проповедовать православие. В народе в их честь появился праздник Кириллов день. Так как отмечался он сразу за летним солнцестоянием, то носил ещё и название Кирилл Солнцеворот. Многие обряды этого дня связаны с Солнцем. Чтобы в жизни сопутствовала удача, считалось, что необходимо больше времени проводить на улице, ближе к дневному светилу.

Чего ждать от 5-х лунных суток, 22 июня 2023 года

Чего ожидать от 22 июня 2023 года — 5-х лунных суток? Фото © Shutterstock

Чего ожидать от 22 июня 2023 года — 5-х лунных суток? Фото © Shutterstock

Пятый лунный день — один из счастливейших в круговороте спутника Земли. Его сфера ответственности — изменение и трансформация. Символом суток является единорог, олицетворяющий целомудрие. Он свидетельствует о духовном развитии человека. Помимо этого, есть ещё роющий землю кабан и вепрь, а также лампада с маслом. Судьба сегодня может сделать кардинальный поворот и изменить вашу жизнь раз и навсегда.

Над пятыми лунными сутками царствует стихия Земля. Число, что принесёт счастье, — пять, а цвет, который следует предпочесть в одежде, — голубой и его оттенки. Сегодня идеальный период, чтобы сбросить с себя всё лишнее и устаревшее, навести порядок в своём доме и душе.

5-й лунный день: что можно делать 22 июня 2023 года

Что можно делать в 5-й лунный день — 22 июня 2023 года? Фото © Freepik / teksomolika

Что можно делать в 5-й лунный день — 22 июня 2023 года? Фото © Freepik / teksomolika

Пятый день лунного календаря не просто так является судьбоносным, он может преподнести подарки, о которых вы и мечтать не могли. Главное — следовать его заветам.

  • Это благоприятное время в плане личной жизни. Велика вероятность влюбиться с первого взгляда. Рекомендуется заняться сексом, если есть надёжный партнёр, удовольствие будет острее.
  • Можно смело отправляться в дорогу, всё пройдёт гладко.
  • Также ждите успехов в учёбе.
  • Старайтесь контролировать свои поступки и даже мысли. Они могут стать реальными, так что лучше думать в позитивном ключе.
  • Поддерживайте хорошее настроение, мечтайте о вещах, что приносят вам радость, и будьте благодарны даже за мелочи.
  • Любое доброе дело, начатое сегодня, необходимо довести до конца.

Что касается народных поверий этого дня, считалось обязательным сходить в лес за первыми ягодами земляники и угостить ими близких родственников. Но и это ещё не всё.

  • На Кириллов день надо было съесть ягоду и загадать желание. Считалось, что тогда оно обязательно сбудется.
  • А чтобы в доме были достаток и счастье, то сладостями угощали всех желающих.
  • Также Кириллы любят чистоту, важно навести порядок в доме, избавиться от грязи и пыли.

Что нельзя делать в 5-й день лунного календаря, 22 июня 2023 года

Что нельзя делать в 5-й лунный день — 22 июня 2023 года? Фото © Freepik

Что нельзя делать в 5-й лунный день — 22 июня 2023 года? Фото © Freepik

Есть и несколько ограничений. Так как эмоции в пятые лунные сутки контролировать сложно, то есть риск попасть в неприятности, если поддаться искушению. Что нельзя делать 22 июня? Рассказываем.

  • Ни в коем случае не совершайте и даже не желайте зла другому человеку.
  • Не конфликтуйте и не пытайтесь выяснить отношения.
  • Постарайтесь не потерять свои вещи — потом их будет крайне сложно найти.
  • Согласно народным приметам в Кириллов день нельзя было лениться, оставлять грязную посуду. Считалось, что тогда силы вас оставят.
  • Запрещено кричать, ссориться, браниться. Любое слово могло принести несчастье, если было сказано со злостью.
  • Не стоит сегодня надевать чёрную, траурную одежду. Наши предки были уверены, что это принесёт слёзы и грусть в жилище.

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Shutterstock

Екатерина Селиванова
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