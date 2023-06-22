5-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 22 июня

22 июня православная церковь чествует Кирилла, архиепископа Александрийского, и Кирилла, игумена Белоезерского. Жили святые в разное время, однако обоих объединяет нерушимая вера в Христа и стремление проповедовать православие. В народе в их честь появился праздник Кириллов день. Так как отмечался он сразу за летним солнцестоянием, то носил ещё и название Кирилл Солнцеворот. Многие обряды этого дня связаны с Солнцем. Чтобы в жизни сопутствовала удача, считалось, что необходимо больше времени проводить на улице, ближе к дневному светилу.

Чего ждать от 5-х лунных суток, 22 июня 2023 года

Чего ожидать от 22 июня 2023 года — 5-х лунных суток? Фото © Shutterstock

Пятый лунный день — один из счастливейших в круговороте спутника Земли. Его сфера ответственности — изменение и трансформация. Символом суток является единорог, олицетворяющий целомудрие. Он свидетельствует о духовном развитии человека. Помимо этого, есть ещё роющий землю кабан и вепрь, а также лампада с маслом. Судьба сегодня может сделать кардинальный поворот и изменить вашу жизнь раз и навсегда. Над пятыми лунными сутками царствует стихия Земля. Число, что принесёт счастье, — пять, а цвет, который следует предпочесть в одежде, — голубой и его оттенки. Сегодня идеальный период, чтобы сбросить с себя всё лишнее и устаревшее, навести порядок в своём доме и душе.

5-й лунный день: что можно делать 22 июня 2023 года

Что можно делать в 5-й лунный день — 22 июня 2023 года? Фото © Freepik / teksomolika

Пятый день лунного календаря не просто так является судьбоносным, он может преподнести подарки, о которых вы и мечтать не могли. Главное — следовать его заветам. Это благоприятное время в плане личной жизни. Велика вероятность влюбиться с первого взгляда. Рекомендуется заняться сексом, если есть надёжный партнёр, удовольствие будет острее.

Можно смело отправляться в дорогу, всё пройдёт гладко.

Также ждите успехов в учёбе.

Старайтесь контролировать свои поступки и даже мысли. Они могут стать реальными, так что лучше думать в позитивном ключе.

Поддерживайте хорошее настроение, мечтайте о вещах, что приносят вам радость, и будьте благодарны даже за мелочи.

Любое доброе дело, начатое сегодня, необходимо довести до конца.

Что касается народных поверий этого дня, считалось обязательным сходить в лес за первыми ягодами земляники и угостить ими близких родственников. Но и это ещё не всё. На Кириллов день надо было съесть ягоду и загадать желание. Считалось, что тогда оно обязательно сбудется.

А чтобы в доме были достаток и счастье, то сладостями угощали всех желающих.

Также Кириллы любят чистоту, важно навести порядок в доме, избавиться от грязи и пыли.

Что нельзя делать в 5-й день лунного календаря, 22 июня 2023 года

Что нельзя делать в 5-й лунный день — 22 июня 2023 года? Фото © Freepik

Есть и несколько ограничений. Так как эмоции в пятые лунные сутки контролировать сложно, то есть риск попасть в неприятности, если поддаться искушению. Что нельзя делать 22 июня? Рассказываем. Ни в коем случае не совершайте и даже не желайте зла другому человеку.

Не конфликтуйте и не пытайтесь выяснить отношения.

Постарайтесь не потерять свои вещи — потом их будет крайне сложно найти.

Согласно народным приметам в Кириллов день нельзя было лениться, оставлять грязную посуду. Считалось, что тогда силы вас оставят.

Запрещено кричать, ссориться, браниться. Любое слово могло принести несчастье, если было сказано со злостью.

Не стоит сегодня надевать чёрную, траурную одежду. Наши предки были уверены, что это принесёт слёзы и грусть в жилище.