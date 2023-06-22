5-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 22 июня
Сегодня, в 07:30, начался новый день лунного календаря — пятый. Один из самых счастливых за весь месяц, когда приходит время изменений и необычных открытий. Чем лучше всего заняться 22 июня?
22 июня православная церковь чествует Кирилла, архиепископа Александрийского, и Кирилла, игумена Белоезерского. Жили святые в разное время, однако обоих объединяет нерушимая вера в Христа и стремление проповедовать православие. В народе в их честь появился праздник Кириллов день. Так как отмечался он сразу за летним солнцестоянием, то носил ещё и название Кирилл Солнцеворот. Многие обряды этого дня связаны с Солнцем. Чтобы в жизни сопутствовала удача, считалось, что необходимо больше времени проводить на улице, ближе к дневному светилу.
Чего ждать от 5-х лунных суток, 22 июня 2023 года
Чего ожидать от 22 июня 2023 года — 5-х лунных суток? Фото © Shutterstock
Пятый лунный день — один из счастливейших в круговороте спутника Земли. Его сфера ответственности — изменение и трансформация. Символом суток является единорог, олицетворяющий целомудрие. Он свидетельствует о духовном развитии человека. Помимо этого, есть ещё роющий землю кабан и вепрь, а также лампада с маслом. Судьба сегодня может сделать кардинальный поворот и изменить вашу жизнь раз и навсегда.
Над пятыми лунными сутками царствует стихия Земля. Число, что принесёт счастье, — пять, а цвет, который следует предпочесть в одежде, — голубой и его оттенки. Сегодня идеальный период, чтобы сбросить с себя всё лишнее и устаревшее, навести порядок в своём доме и душе.
5-й лунный день: что можно делать 22 июня 2023 года
Что можно делать в 5-й лунный день — 22 июня 2023 года? Фото © Freepik / teksomolika
Пятый день лунного календаря не просто так является судьбоносным, он может преподнести подарки, о которых вы и мечтать не могли. Главное — следовать его заветам.
- Это благоприятное время в плане личной жизни. Велика вероятность влюбиться с первого взгляда. Рекомендуется заняться сексом, если есть надёжный партнёр, удовольствие будет острее.
- Можно смело отправляться в дорогу, всё пройдёт гладко.
- Также ждите успехов в учёбе.
- Старайтесь контролировать свои поступки и даже мысли. Они могут стать реальными, так что лучше думать в позитивном ключе.
- Поддерживайте хорошее настроение, мечтайте о вещах, что приносят вам радость, и будьте благодарны даже за мелочи.
- Любое доброе дело, начатое сегодня, необходимо довести до конца.
Что касается народных поверий этого дня, считалось обязательным сходить в лес за первыми ягодами земляники и угостить ими близких родственников. Но и это ещё не всё.
- На Кириллов день надо было съесть ягоду и загадать желание. Считалось, что тогда оно обязательно сбудется.
- А чтобы в доме были достаток и счастье, то сладостями угощали всех желающих.
- Также Кириллы любят чистоту, важно навести порядок в доме, избавиться от грязи и пыли.
Что нельзя делать в 5-й день лунного календаря, 22 июня 2023 года
Что нельзя делать в 5-й лунный день — 22 июня 2023 года? Фото © Freepik
Есть и несколько ограничений. Так как эмоции в пятые лунные сутки контролировать сложно, то есть риск попасть в неприятности, если поддаться искушению. Что нельзя делать 22 июня? Рассказываем.
- Ни в коем случае не совершайте и даже не желайте зла другому человеку.
- Не конфликтуйте и не пытайтесь выяснить отношения.
- Постарайтесь не потерять свои вещи — потом их будет крайне сложно найти.
- Согласно народным приметам в Кириллов день нельзя было лениться, оставлять грязную посуду. Считалось, что тогда силы вас оставят.
- Запрещено кричать, ссориться, браниться. Любое слово могло принести несчастье, если было сказано со злостью.
- Не стоит сегодня надевать чёрную, траурную одежду. Наши предки были уверены, что это принесёт слёзы и грусть в жилище.
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