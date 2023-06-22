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22 июня, 15:00

10 по-настоящему маленьких питомцев, которые влюбляют в себя с первого взгляда

Чем меньше питомец, тем он очаровательнее, правда ведь? В таком случае после подборки ниже у вас точно случится перегрузка из-за милоты. Запуск через 3... 2... 1...

"Хотела картошку, а получила маленькую кошку", — erincatsj.

Фото © Reddit / erincatsj

Фото © Reddit / erincatsj

"Пусть её маленькость вас не обманывает, ей уже 16 лет!" mapeaumoiselle.

Фото © Reddit / mapeaumoiselle

Фото © Reddit / mapeaumoiselle

"Малюська", — gold***e.

Фото © Reddit / gold***e

Фото © Reddit / gold***e

"Слишком мало картошки в этом дранике", — auspatri;

Фото © Reddit / auspatri

Фото © Reddit / auspatri

"Круглый и маленький", — Jasminion1.

Фото © Reddit / Jasminion1

Фото © Reddit / Jasminion1

"Улыбочку!" mlynskey.

Фото © Reddit / mlynskey

Фото © Reddit / mlynskey

"Объясните свою маленькость", — B***s.

Фото © Reddit / B***s

Фото © Reddit / B***s

"Официально сертифицированный маленький мальчик", — dl_supertroll.

Фото © Reddit / dl_supertroll

Фото © Reddit / dl_supertroll

"Дракошка", — Gallow.

Фото © Reddit / Gallow

Фото © Reddit / Gallow

"Очень маленькая собачка-поводырь на тренировке", — Cats_Dogs_Dawgs.

Фото © Reddit / Cats_Dogs_Dawgs

Фото © Reddit / Cats_Dogs_Dawgs

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / erincatsj, Cats_Dogs_Dawgs

Сергей Трофимов
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