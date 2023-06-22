10 по-настоящему маленьких питомцев, которые влюбляют в себя с первого взгляда
Чем меньше питомец, тем он очаровательнее, правда ведь? В таком случае после подборки ниже у вас точно случится перегрузка из-за милоты. Запуск через 3... 2... 1...
"Хотела картошку, а получила маленькую кошку", — erincatsj.
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"Пусть её маленькость вас не обманывает, ей уже 16 лет!" — mapeaumoiselle.
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"Малюська", — gold***e.
Фото © Reddit / gold***e
"Слишком мало картошки в этом дранике", — auspatri;
Фото © Reddit / auspatri
"Круглый и маленький", — Jasminion1.
Фото © Reddit / Jasminion1
"Улыбочку!" — mlynskey.
Фото © Reddit / mlynskey
"Объясните свою маленькость", — B***s.
Фото © Reddit / B***s
"Официально сертифицированный маленький мальчик", — dl_supertroll.
Фото © Reddit / dl_supertroll
"Дракошка", — Gallow.
Фото © Reddit / Gallow
"Очень маленькая собачка-поводырь на тренировке", — Cats_Dogs_Dawgs.
Фото © Reddit / Cats_Dogs_Dawgs
Reddit / erincatsj, Cats_Dogs_Dawgs