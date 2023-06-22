10 по-настоящему маленьких питомцев, которые влюбляют в себя с первого взгляда

Чем меньше питомец, тем он очаровательнее, правда ведь? В таком случае после подборки ниже у вас точно случится перегрузка из-за милоты. Запуск через 3... 2... 1...