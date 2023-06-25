10 парней и мужей, в отношениях с которыми уж точно не заскучаешь

"Мой парень носил усы и купальник в винтажном стиле всё время, пока мы были в аквапарке. Это лучшая его фотография, что сделала", — AsSeenOnStevie.

Фото © Reddit / AsSeenOnStevie

"Не прошло и дня после того, как нашей собаке сделали серьёзную операцию, мне в экстренном порядке удалили аппендикс. Теперь моя жена заботится о нас обоих", — ninja996.

Фото © Reddit / ninja996

"Мы с мужем сделали фотосессию по поводу моей беременности. Это объективно лучший снимок", — Zethley.

Фото © Reddit / Zethley

"Попросила мужа купить пластиковые стаканы, чтобы нам не нужно было всегда пить из стеклянных стаканов и рисковать их разбить. Вот что он купил. И да, у нас нет детей", — ArchieFartsy.

Фото © Reddit / ArchieFartsy

"Жена украсила нашу спальню в парижском стиле. Я подумал, побольше украшений не помешает, и поэтому купил этот багет", — SC487.

Фото © Reddit / SC487

"Мы с парнем были красавицей и чудовищем на Хэллоуин..." — knittwisp.

Фото © Reddit / knittwisp

"Жена не разрешает надеть мне это на репетицию свадьбы, и мы с моим псом оба недовольны", — NBAJam95.

Фото © Reddit / NBAJam95

"Судя по всему, вот что делает мой муж с нашим котом, пока меня нет дома", — keepitloki80.

Фото © Reddit / keepitloki80

"Сегодня я приветствовал моего первого ребёнка в этом мире. Вот фото, на котором я прихожу в себя после того, как потерял сознание прямо в операционной", — Hueybluebelt.

Фото © Reddit / Hueybluebelt

"Каждый год я дарю моей жене календарь с качками, которым на лица наклеил свои фотографии", — FictionVent.