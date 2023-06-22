Бывший начальник ГУЭБиПК МВД России Денис Сугробов вышел из колонии
Обложка © Сергей Савостьянов / ТАСС
Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов вышел из колонии. Прокуратура не стала обжаловать решение об УДО, вынесенное ранее.
"Сугробов вышел из колонии. Прокуратура не обжаловала постановление суда, который удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении", — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Напомним, Денис Сугробов был одним из главных фигурантов уголовного дела о превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества с целью фальсификации доказательств, являющихся основанием для уголовного преследования. Бывшему полицейскому было предъявлено обвинение по 11 статьям УК. В апреле 2017 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима, однако позже Верховный суд сократил ему срок на десять лет. В начале июня 2023 года Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил прошение Сугробова об условно-досрочном освобождении.