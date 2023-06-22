Бывший начальник ГУЭБиПК МВД России Денис Сугробов вышел из колонии

Напомним, Денис Сугробов был одним из главных фигурантов уголовного дела о превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества с целью фальсификации доказательств, являющихся основанием для уголовного преследования. Бывшему полицейскому было предъявлено обвинение по 11 статьям УК. В апреле 2017 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима, однако позже Верховный суд сократил ему срок на десять лет. В начале июня 2023 года Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил прошение Сугробова об условно-досрочном освобождении.