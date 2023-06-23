6-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 23 июня

Сегодня, 23 июня, в народе отмечается праздник Знамения Тимофея, или иначе Тимофеев день. Считается, что в это время ничего случайного не происходит, повсюду появляются знаки и предупреждения. Поэтому необходимо быть максимально внимательным и наблюдать за окружающими вещами. В таком случае можно уберечься от беды и обрести счастье. Церковь 23 июня 2023 года чтит память священномученика Тимофея, епископа прусского, жившего во времена Юлиана Отступника. По легенде, святому была дарована способность творить чудеса. Узнав об этом, император бросил священнослужителя в темницу, но Тимофей и там продолжил произносить проповеди. Тогда тот приказал отрубить непокорному голову. Его мощи перенесли в Константинополь, а чудеса продолжали происходить даже рядом с гробницей святого.

Чего ждать от шестых лунных суток, 23 июня 2023 года

Чего ожидать от 23 июня 2023 года, шестых лунных суток? Фото © Shutterstock

Шестой день лунного календаря несёт пассивную энергетику. Он проходит под тяжёлой стихией металла. Счастливым числом суток является шесть. Звёзды рекомендуют одеваться предпочтительно в синий и его оттенки: васильковый, сапфировый, ультрамариновый и индиго. На шестые сутки одновременно влияют и воздух, и вода. В связи с этим сегодняшними символами являются облака и Ивиковы журавли — священная птица, получившая своё название за то, что стала свидетелем смерти древнегреческого поэта Ивика. Вчерашний день мог перевернуть всю жизнь с ног на голову, поэтому сегодня период адаптации к новому себе. Ничего непредвиденного, скорее всего, не случится. Обычно день проходит спокойно и размеренно, как любой другой. Лучшим выбором станет спокойный отдых на любимом диване.

Шестой лунный день: что можно делать 23 июня 2023 года

Что можно делать в шестой лунный день, 23 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

Чем лучше всего заняться в шестые лунные сутки? Рассказываем. Общение с людьми доставит радость и удовольствие, поэтому не бойтесь контактировать с другими. В том числе с начальством — у него попробуйте спросить совета или намекнуть на прибавку.

23 июня — благоприятный день для работы и бизнеса. Можно заняться коллективным трудом. Процесс станет более результативным.

Вопросы, связанные с деньгами, сегодня решить будет легче.

Замечательный день и для творческой и научной деятельности, она принесёт невероятное удовольствие и радость.

Если на сегодня назначен экзамен или зачёт, считайте, вам повезло. Оценка непременно будет хорошей.

Ещё шестые лунные сутки идеальны для проведения свадьбы.

А если есть такое желание, то и для зачатия время великолепное. Всё пройдёт благополучно.

Также 23 июня 2023 года отмечается народный праздник Тимофеев день. Как верили наши предки, в это время по вечерам обязательно нужно зашторить окна — иначе из дома может упорхнуть счастье.

Согласно народным поверьям, сегодня необходимо обращать внимание на все знаки и приметы, с которыми будете сталкиваться в течение суток. Как правило, знамения придут неблагоприятные, что хорошо, так как человек будет предупреждён и сможет себя обезопасить.

Но были и благоприятные приметы. Если через окно в дом попадёт яркий луч солнца, то это к счастью и удаче. Если источник света вдруг окажется неясен, то бояться не стоит, это тоже благое предзнаменование.

Можно удачу привлечь и самостоятельно, для этого надо просто что-нибудь подарить близким или друзьям. Любая мелочь переманит фортуну на вашу сторону.

Что нельзя делать в шестой день лунного календаря, 23 июня 2023 года

Что нельзя делать в шестой лунный день, 23 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

Серьёзных ограничений в шестой день лунного календаря не так много, однако от некоторых действий лучше всего воздержаться. Звёзды не советуют сегодня начинать крупные дела. Лучше для начала разобраться с мелкими вопросами.

Принимать решения тоже не рекомендуется. Это время больше подходит для анализа и изучения. Хорошенько обдумайте все варианты, а судьбоносный ответ дайте позднее.

Менять работу в шестой лунный день не стоит. Однако можно подумать над всеми плюсами и минусами такой возможности.

Любые операции с недвижимостью следует отложить на другой день.

А вот делать стрижку сегодня нельзя ни в коем случае — это сулит болезни.

Запрещается рассказывать кому-либо о своих снах. Они вполне могут оказаться вещими.

Что касается народных примет на 23 июня, то на Знамения Тимофея не следовало сидеть дома весь день, иначе счастье и радость могли его покинуть. Лучше сходить в гости или просто на прогулку.

Категорически нельзя смотреть в чужие окна, так как проблемы посторонних перейдут на вас.

Не любит удача в Тимофеев день и тех, кто ругается, ссорится, злится. Вести себя следует сдержанно, а иначе не избежать проблем.

Нельзя жадничать и отказывать в помощи просящим. Иначе самому придётся жить в долгах.

Согласно народным приметам, 23-го числа не надо смотреть на радугу — это к финансовым проблемам.

Не стоит выносить из дома мусор, иначе вместе с ним можно выбросить и своё счастье.