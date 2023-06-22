Песков: На Западе поняли суть фразы Путина "хрен им" про ядерное оружие

Несмотря на трудности перевода, страны Запада поняли суть слов президента России Владимира Путина про ядерные вооружения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Речь идёт о выступлении президента на ПМЭФ, в рамках которого Путин указал, что НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и добавил: "Хрен им". Журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту фразу перевели несколько иначе.

"Есть и в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли", — сказал Песков.