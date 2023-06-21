Путин: Авиационная и морская составляющие ядерной триады пополняются по плану

Арсеналы авиационной и морской составляющей российской ядерной триады пополняются по плану. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на церемонии чествования лучших выпускников военных вузов. Глава государства назвал развитие ядерной триады важнейшей задачей.

"В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющей стратегических ядерных сил", — сказал Путин.

Так, по словам главы государства, в состав Военно-морского флота введена головная подводная лодка проекта "Борей-А", а также на боевое дежурство встал фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".