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22 июня, 10:49

Профессора и автора пособия "Криминальная сексология" заподозрили в педофилии

В Архангельской области за педофилию задержали криминалиста Геннадия Дерягина

<p>Геннадий Дерягин. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/53115" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Геннадий Дерягин. Обложка © SHOT

В Архангельской области задержали экс-завкафедрой судебной медицины и права СГМУ, бывшего профессора кафедры Московского университета МВД Геннадия Дерягина. Как пишет SHOT, у него дома нашли пропавшего два дня назад ребёнка.

По данным телеграм-канала, 14-летний мальчик пропал 20 июня в городе Онеге, куда он приехал на каникулы к бабушке из Архангельска. Ребёнок вышел погулять и не вернулся, и в тот же день около 11 часов вечера его обнаружили в квартире Дерягина.

Против криминалиста возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", он отказывается признаваться в содеянном. С пострадавшим работают психологи.

Геннадий Дерягин — судебный медик, доктор медицинских наук, член редакционной коллегии журнала "Сексология и сексопатология". В 2011 году его уволили из Московского университета МВД из-за скандала с учебным пособием "Криминальная сексология", в котором пропагандировалась, в частности, гомосексуальная педофилия. Все экземпляры книги были утилизированы.

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Тогда он заявлял, что рассматривает переезд из России для работы с иностранными правоохранителями. В марте 2022 года общественники обращались в Следственный комитет из-за того, что он продолжает публиковать соответствующую литературу.

Матвей Константинов
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