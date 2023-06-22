Блогеры проверили мем и натёрли сыр на дорогущем компьютере от Apple

Профессиональные компьютеры Mac Pro от Apple уже несколько лет становятся объектами насмешек пользователей Сети. Когда вышло второе поколение, все сравнивали его с мусорным ведром. Третье и четвёртое поколение не лучше — системные блоки спереди подозрительно напоминают… обычную кухонную тёрку. Но на этот раз мемами не ограничились. Блогеры с канала iFixit решили опробовать компьютер на кухне — в соответствии с его внешним видом.

Кадры из видео © YouTube / iFixit

"Тёрку" опробовали на котихе, гауде, моцарелле и пармезане. Результат получился… как выразились авторы канала, "на троечку". Сыр на декоративной панели компьютера совсем не натирался. Вместо этого он размазывался по ней и застревал в отверстиях. Так что после этого помятые хлопья сыра пришлось бы выковыривать, чтобы добавить в блюдо. Развлечение крайне сомнительное.

Кадры из видео © YouTube / iFixit