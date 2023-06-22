Блогеры проверили мем и натёрли сыр на дорогущем компьютере от Apple
Шутки про тёрку стали реальностью и, судя по всему, зря.
Профессиональные компьютеры Mac Pro от Apple уже несколько лет становятся объектами насмешек пользователей Сети. Когда вышло второе поколение, все сравнивали его с мусорным ведром. Третье и четвёртое поколение не лучше — системные блоки спереди подозрительно напоминают… обычную кухонную тёрку. Но на этот раз мемами не ограничились. Блогеры с канала iFixit решили опробовать компьютер на кухне — в соответствии с его внешним видом.
"Тёрку" опробовали на котихе, гауде, моцарелле и пармезане. Результат получился… как выразились авторы канала, "на троечку". Сыр на декоративной панели компьютера совсем не натирался. Вместо этого он размазывался по ней и застревал в отверстиях. Так что после этого помятые хлопья сыра пришлось бы выковыривать, чтобы добавить в блюдо. Развлечение крайне сомнительное.
Эксперимент с натиранием сыра на Mac Pro оказался интересным, но не слишком удачным. Mac Pro предназначен для выполнения сложных задач, таких как обработка видео, звука и графики, и его стоимость в семь тысяч долларов (почти 600 тысяч рублей) оправдана именно для специалистов этой сферы. А повара справятся даже лучше и с обычной тёркой из хозтоваров.
Кадр из видео © YouTube / iFixit