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22 июня, 14:07

Больше не Бандера: Воевавший за Украину чеченский доброволец раскрыл Лайфу свой новый позывной

Перешедший на сторону России Джамбетов теперь воюет под позывным Маршо

Хусейн Джамбетов — чеченский доброволец, который ранее воевал в рядах Иностранного легиона ВСУ, а затем принял решение вернуться на родину, раскрыл Лайфу свой новый позывной. Теперь сослуживцы зовут его Маршо, что в переводе с чеченского означает "свобода". Напомним, что в "прошлой жизни" Джамбетова знали в рядах украинской армии как Бандеру. Выбирал ли он прошлый позывной самостоятельно, неизвестно.

Покинувший ВСУ чеченский доброволец раскрыл Лайфу свой новый позывной. Видео © LIFE

"Я восемь месяцев воевал на той стороне, но сейчас я патриот своей стороны", — заявил Лайфу Джамбетов.

Хусейн с позывным Бандера: Чеченец, воевавший за Украину, рассказал о раскаянии и озвучил сроки окончания СВО

Хусейн с позывным Бандера: Чеченец, воевавший за Украину, рассказал о раскаянии и озвучил сроки окончания СВО

Напомним, что воевавший на стороне киевского режима Хусейн Джамбетов не был на родине 20 лет, но в 2023 году вернулся в Грозный. Его там приняли после того, как он расстрелял украинских военных за то, что они посягнули на чеченскую честь. Как рассказывал журналистам сам Джамбетов, всё произошло в населённом пункте Тошковка Луганской Народной Республики. В конце марта спецгруппа ВСУ возвращалась с задания и он услышал, что украинские военнослужащие говорили об убийстве чеченских бойцов, которых называли "кадыровцами". Джамбетов принял решение открыть огонь по украинским националистам. В мае 2023 года с ним встретился лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Позже он написал в соцсетях, что Джамбетов "вернулся и попросил у людей прощения за свои ложные представления о свободе и совершённые ошибки".

Пресс-выезд в Чечню организовали федеральный информационно-политический журнал "Персона страны" и Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

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LIFE

Алексей Берковиц
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