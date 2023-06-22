Хусейн Джамбетов — чеченский доброволец, который ранее воевал в рядах Иностранного легиона ВСУ, а затем принял решение вернуться на родину, раскрыл Лайфу свой новый позывной. Теперь сослуживцы зовут его Маршо, что в переводе с чеченского означает "свобода". Напомним, что в "прошлой жизни" Джамбетова знали в рядах украинской армии как Бандеру. Выбирал ли он прошлый позывной самостоятельно, неизвестно.

Напомним, что воевавший на стороне киевского режима Хусейн Джамбетов не был на родине 20 лет, но в 2023 году вернулся в Грозный. Его там приняли после того, как он расстрелял украинских военных за то, что они посягнули на чеченскую честь. Как рассказывал журналистам сам Джамбетов, всё произошло в населённом пункте Тошковка Луганской Народной Республики. В конце марта спецгруппа ВСУ возвращалась с задания и он услышал, что украинские военнослужащие говорили об убийстве чеченских бойцов, которых называли "кадыровцами". Джамбетов принял решение открыть огонь по украинским националистам. В мае 2023 года с ним встретился лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Позже он написал в соцсетях, что Джамбетов "вернулся и попросил у людей прощения за свои ложные представления о свободе и совершённые ошибки".