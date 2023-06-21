Хусейн Джамбетов — чеченский доброволец, который ранее воевал в рядах Иностранного легиона ВСУ, а затем принял решение вернуться на родину — озвучил свой прогноз о сроках окончания специальной военной операции. По словам собеседника Лайфа, он не разделяет оптимистичную точку зрения, что Запад позволит конфликту завершиться в этом или следующем году.

Хусейн Джамбетов не был на родине 20 лет, но вернулся в Грозный и выразил поддержку Рамзану Кадырову. Видео © LIFE

"Срок окончания специальной военной операции — 2025 год. Именно он должен стать решающим", — уверен Джамбетов.

Побывав на стороне противника, чеченский доброволец убедился, что победа России неминуема, а нашей армии многое по плечу.

"Главное — захотеть", — говорит собеседник Лайфа.

Джабметов добавил, что не был на родине 20 лет, но сейчас он "на своей земле, среди своих братьев" и очень горд и благодарен за это.

Напомним, что воевавший на стороне киевского режима Хусейн Джамбетов, который в прошлом являлся ещё и сторонником террористической "Ичкерии", в 2023 году вернулся в Грозный. Его там приняли после того, как он расстрелял украинских военных за то, что они "посягнули на чеченскую честь". Как рассказывал сам Джамбетов, всё произошло в населённом пункте Тошковка Луганской Народной Республики. В конце марта спецгруппа ВСУ возвращалась с задания, и он услышал, как украинские военнослужащие говорили об убийстве чеченских бойцов, которых называли "кадыровцами". Услышав рассказ сослуживцев, Джамбетов принял решение открыть по ним огонь. В мае 2023 года с ним встретился лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Позже он написал в соцсетях, что Джамбетов "вернулся и попросил у людей прощения за свои ложные представления о свободе и совершённые ошибки".

Ранее Кадыров сообщал, что члены чеченского батальона "Запад-Ахмат" совместно с другими спецподразделениями будут противостоять украинским диверсантам в приграничных районах РФ, в том числе в Белгородской области. 15 июня депутат Госдумы Адам Делимханов информировал, что чеченские бойцы уже начали работу в регионе.