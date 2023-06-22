Беглого банкира Митрушина задержали на Северном Кипре

В городе Трикомо на Северном Кипре задержали бывшего председателя совета директоров банка "Советский" Станислава Митрушина, пишет Mash. По данным местной полиции, туда он въехал по поддельным албанским документам, после чего оформил вид на жительство и купил недвижимость в престижном прибрежном районе Искеле.

В ходе обыска у беглого банкира изъяли два компьютера, пять мобильных телефонов, несколько USB-накопителей, а также больше 150 тысяч фунтов стерлингов и 120 тысяч долларов наличными.