Беглого банкира Митрушина задержали на Северном Кипре
На Северном Кипре задержали экс-председателя совета директоров банка "Советский"
Станислав Митрушин в наручниках. Обложка © Mash
В городе Трикомо на Северном Кипре задержали бывшего председателя совета директоров банка "Советский" Станислава Митрушина, пишет Mash. По данным местной полиции, туда он въехал по поддельным албанским документам, после чего оформил вид на жительство и купил недвижимость в престижном прибрежном районе Искеле.
В ходе обыска у беглого банкира изъяли два компьютера, пять мобильных телефонов, несколько USB-накопителей, а также больше 150 тысяч фунтов стерлингов и 120 тысяч долларов наличными.
Напомним, в 2016 году дома у Станислава Митрушина прошли обыски по делу о хищении 150 миллионов рублей. Летом 2018 года Мосгорсуд заочно арестовал его, а позже МВД объявило в международный розыск. В России Митрушина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, что грозит заключением на срок до 10 лет колонии.