В Тамбове накрыты теневые банкиры с многомиллиардным оборотом

В Тамбове сотрудники полиции и Росфинмониторинга пресекли деятельность преступного сообщества теневых банкиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в этой структуре "работали" десять человек и их лидер. В нескольких регионах они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний незаконные услуги по обналичиванию денег. За это брали от шести до десяти процентов в виде комиссии.

"По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трёх миллиардов рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей", — уточнила Волк.

У подозреваемых провели обыски. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном создании юрлица, незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Предполагаемого организатора преступного сообщества взяли под стражу.