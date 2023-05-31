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31 мая, 13:54

В Тамбове накрыты теневые банкиры с многомиллиардным оборотом

В Тамбове раскрыли группировку теневых банкиров, обналичившую 3 млрд рублей

В Тамбове сотрудники полиции и Росфинмониторинга пресекли деятельность преступного сообщества теневых банкиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в этой структуре "работали" десять человек и их лидер. В нескольких регионах они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний незаконные услуги по обналичиванию денег. За это брали от шести до десяти процентов в виде комиссии.

"По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трёх миллиардов рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей", — уточнила Волк.

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У подозреваемых провели обыски. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном создании юрлица, незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Предполагаемого организатора преступного сообщества взяли под стражу.

Ранее Лайф писал о том, что на Северном Кавказе и юге России пресекли деятельность ОПГ, члены которой похищали средства страховых компаний за счёт оформления фиктивных ДТП.

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ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Илья Суриков
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