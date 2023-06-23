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23 июня, 02:36

Антонов считает абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия

Спекуляции США относительно применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал слова республиканца Линдси Грэма о том, что в верхнюю палату Конгресса внесена резолюция о расценивании использования Россией ядерного оружия на Украине как атаки на НАТО, добавив, что подобные провокационные высказывания усиливают напряжённость между нашими странами. Между тем, по словам дипломата, Россия остаётся ответственной ядерной державой.

"Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны. Подобной дешёвой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере", — убеждён Антонов.

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А ранее Владимир Путин двумя словами ответил на желание НАТО, чтобы Россия сократила свой ядерный арсенал. "Хрен им", — сказал президент.

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Посольство РФ в США

Лариса Сафронова
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