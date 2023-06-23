Антонов считает абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия

Так он прокомментировал слова республиканца Линдси Грэма о том, что в верхнюю палату Конгресса внесена резолюция о расценивании использования Россией ядерного оружия на Украине как атаки на НАТО, добавив, что подобные провокационные высказывания усиливают напряжённость между нашими странами. Между тем, по словам дипломата, Россия остаётся ответственной ядерной державой.