Опубликовано видео с моментом обрушения бетонной плиты на "мерседес" и "тойоту" в Москве

SHOT опубликовал момент обрушения бетонной плиты на припаркованные "мерседес" и "тойоту" в центре Москвы. Часть балкона рухнула при выполнении ремонтных работ в здании в Кривоколенном переулке. Женщина, находившаяся за рулём "мерса", чудом не пострадала.