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23 июня, 12:15

Опубликовано видео с моментом обрушения бетонной плиты на "мерседес" и "тойоту" в Москве

SHOT опубликовал момент обрушения бетонной плиты на припаркованные "мерседес" и "тойоту" в центре Москвы. Часть балкона рухнула при выполнении ремонтных работ в здании в Кривоколенном переулке. Женщина, находившаяся за рулём "мерса", чудом не пострадала.

Момент обрушения бетонной плиты на "мерседес" и "тойоту" в Москве сняли камеры видеонаблюдения. Видео © SHOT

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве "мерседес" упал с третьего этажа многоуровневой парковки. Инцидент случился на семиэтажной парковке на Новодмитровской улице рядом с ЖК "Савёловский сити".

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
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