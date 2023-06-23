"Будут вскрывать квартиры": что известно о мобилизации на Украине Дальше — больше, что прогнозируют эксперты Украине и когда закончится украинская мобилизация. 23120 23120 Что прогнозируют эксперты Украине. Обложка © Getty Images / Andre Alves / Anadolu Agency

На Украине началась масштабная волна мобилизации. Военкомат Черниговской области — вслед за киевской Оболонью и Ивано-Франковском — проинформировал, что, "согласно указу президента "О всеобщей мобилизации", все граждане от 18 до 59 лет, состоящие на военном учёте, обязаны явиться в местный ТЦК и СП для уточнения военно-учётных данных и их пригодности к прохождению военной службы". Отказавшихся обещают лишить медпомощи.

Украинские чиновники обвиняют в провале контрнаступления Запад и его медленные поставки вооружения и снарядов. Циничные сообщения с отсылкой к Голливуду демонстрируют степень презрения и равнодушия к собственному народу.

— Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнёров предоставить необходимое вооружение, нашло своё отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей. Сегодня для того, чтобы сломать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход, — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что это голливудский блокбастер, зрителям в Европе и Америке не стоит "ждать экшена и покупать попкорн". Ранее то же самое сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Telegraph.

Украинские чиновники обвиняют в провале контрнаступления Запад. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Учитывая, что всеобщая мобилизация на Украине была объявлена ещё 25 февраля 2022 года, можно сказать, что она не прекращалась. А очередной всплеск активности связан с большими потерями ВСУ в живой силе.

Эксперты объясняют, что киевскому режиму необходимо каждый день доказывать западным спонсорам необходимость маховика военного конфликта. Готовность военкомов закидывать наши позиции пушечным мясом и отчёты перед Вашингтоном и Лондоном требуют крови. К тому же Украине нужно демонстрировать потенциал для будущих поставок денег и техники. В одном только Киеве, по некоторой информации, могут мобилизовать до миллиона человек.

— Мобилизация уже давно идёт по всей Украине. Кто внимательно следит, каждый день видит новые сообщения о том, как ловят призывников по всей стране. В буквальном смысле: человек вышел в магазин за сигаретами, ему вручили повестку, сразу отвезли в военкомат — а оттуда на передовую. Хорошо, если хоть какое-то обучение, хоть на неделю, а то и сразу на передовую, — напоминает политолог Дмитрий Родионов, отмечая, что в зоне риска находится всё мужское население призывного возраста.

При этом никакие "болячки" не учитываются, медкомиссия — формальность, даже инвалидов могут сразу отправить на фронт. Откупиться могут позволить себе далеко не все, и процесс постоянно усложняется. Выезд за границу практически невозможен. Сидеть по чердакам и подвалам (и такое бывает), не выходя на улицу, долго невозможно, рано или поздно поймают.

Хроника мобилизации на Украине. Видео © T.me / Соловьёв

— Нужно понимать, что нынешняя мобилизация — это ещё не агония, хватают тех, кого легко схватить. В целом мобилизационный резерв (т. е. мужчин, способных держать в руках оружие) Украины эксперты оценивают в два млн человек. Так что не стоит утешаться мыслью, что "у Зеленского быстро кончится мясо". Учитывая, что и со стороны России воюют контрактники и добровольцы, никакая миллионная армия и не нужна. На то, чтобы "изображать" контрнаступ, хватит того, что есть. Ведь задача Киева — не военная победа над Россией (в неё едва ли кто верит всерьёз), а её максимальное истощение, — говорит Родионов.

По его словам, если Россия перейдёт в решительное наступление, тогда можно ожидать, что на фронт украинцы будут кидать всех, кто есть: "начнутся тотальные облавы по всей Незалежной, реальные вскрытия квартир, отмена всех броней, будут созданы условия невозможности откупа, на фронт разрешат отправлять женщин, подростков, стариков и так далее — до последнего украинца". По крайней мере до того, как "контрнаступ" окончательно не выдохнется.

— По факту мобилизация и так носила повальный характер. Захват людей для службы в армии давно носит характер загонной охоты практически во всех городах и сёлах. Даже в западных посёлках уже исчезло всё мужское население без инвалидности. Поэтому сейчас речь идёт о максимальной скорости набрать личный состав и подготовить ко второму этапу наступления, чтобы нанести максимальный урон своим и российским гражданам, которые против фашистского режима Зеленского. Это говорит о том, что Киев не готов к мирным переговорам и признанию своей ответственности за развязывание войны, — комментирует глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Авторы Андрей Лапенков