В Петербурге перекрыли Невский проспект

Движение по Невскому проспекту и ряду других центральных улиц перекрыли в Санкт-Петербурге. Как сообщили в городском комитете по транспорту, данная мера связана с проведением праздника выпускников "Алые паруса".

"Те ограничения, которые были запланированы со стороны комитета по транспорту в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", поэтапно введены", — приводит РИА "Новости" заявление ведомства.

В частности, движение ограничено по Невскому проспекту — от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта; Дворцовому проезду; набережной Лебяжьей канавки; Садовой улице — от Инженерной улицы до набережной Лебяжьей канавки; Пантелеймоновскому мосту; Большой Морской улице — от Исаакиевской площади до Невского проспекта.