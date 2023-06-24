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24 июня, 15:54

В Петербурге перекрыли Невский проспект

Невский проспект и ряд других улиц перекрыли в Петербурге из-за "Алых парусов"

Движение по Невскому проспекту и ряду других центральных улиц перекрыли в Санкт-Петербурге. Как сообщили в городском комитете по транспорту, данная мера связана с проведением праздника выпускников "Алые паруса".

"Те ограничения, которые были запланированы со стороны комитета по транспорту в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса", поэтапно введены", — приводит РИА "Новости" заявление ведомства.

В частности, движение ограничено по Невскому проспекту — от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта; Дворцовому проезду; набережной Лебяжьей канавки; Садовой улице — от Инженерной улицы до набережной Лебяжьей канавки; Пантелеймоновскому мосту; Большой Морской улице — от Исаакиевской площади до Невского проспекта.

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Ранее сообщалось, что праздник "Алые паруса" пройдёт в Северной столице в ночь с субботы на воскресенье. Отмечалось, что мероприятие отменять не планируется.

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Наталья Исакова
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