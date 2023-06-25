Регион

Уведомления отключены

25 июня, 10:24

"Бурный поток сознания": Лавров высмеял слова Байдена и Зеленского о "ядерной угрозе от РФ"

Лавров назвал потоком сознания слова Байдена и Зеленского о "ядерной угрозе от РФ"

Слова президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского о якобы исходящей от России ядерной угрозе не нуждаются в комментариях, поскольку являются "бурным потоком сознания" двух вышеуказанных лидеров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Лавров назвал потоком сознания слова Байдена и Зеленского о "ядерной угрозе от РФ". Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Я бы сейчас не стал придавать слишком большое значение словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента", — отметил Лавров, комментируя высказывания американского президента.

Глава МИД также заметил, что в целом трудно как-то истолковывать всё, что в последнее время говорит Байден. А громкие заявления Зеленского о российской ядерной угрозе Лавров вообще назвал "бурным потоком сознания". Также он добавил, что не может отвечать за психологическое состояние людей, которые ежедневно доказывают свою неадекватность.

Политики США раскрыли, почему чиновники Байдена навязывают Кремлю ядерный сценарий

Политики США раскрыли, почему чиновники Байдена навязывают Кремлю ядерный сценарий

А ранее глава государства Владимир Путин двумя словами ответил на желание НАТО, чтобы Россия сократила свой ядерный арсенал. "Хрен им", — сказал президент.

Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • США
  • Украина
  • Джозеф Байден
  • Владимир Зеленский
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров