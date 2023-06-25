"Бурный поток сознания": Лавров высмеял слова Байдена и Зеленского о "ядерной угрозе от РФ"

Слова президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского о якобы исходящей от России ядерной угрозе не нуждаются в комментариях, поскольку являются "бурным потоком сознания" двух вышеуказанных лидеров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Лавров назвал потоком сознания слова Байдена и Зеленского о "ядерной угрозе от РФ". Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Я бы сейчас не стал придавать слишком большое значение словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента", — отметил Лавров, комментируя высказывания американского президента.

Глава МИД также заметил, что в целом трудно как-то истолковывать всё, что в последнее время говорит Байден. А громкие заявления Зеленского о российской ядерной угрозе Лавров вообще назвал "бурным потоком сознания". Также он добавил, что не может отвечать за психологическое состояние людей, которые ежедневно доказывают свою неадекватность.