Политики США раскрыли, почему чиновники Байдена навязывают Кремлю ядерный сценарий Почему на Западе начали догадываться, что Вашингтон на фоне провала ВСУ хочет продолжить войну с Россией и для этого обвиняет Москву в желании нанести удар ТЯО по Украине. 24 июня, 23:40 Чиновники Байдена обещают России войну с НАТО. Обложка © Getty Images / EUROPA PRESS / E. Parra. POOL

Обвинения России

Зачем сенатор-республиканец Линдси Грэм обещает России войну с НАТО "в случае ядерного удара по Украине", уже начинают догадываться даже западные эксперты.

— Мы здесь, чтобы поговорить о том, о чём никто другой говорить не хочет. Я аплодирую президенту Байдену за то, что он прямо сказал: "Угроза того, что Путин применит ядерное оружие на Украине, реальна". И вот что мы хотим сказать окружению Путина: если вы это сделаете, то вам следует ожидать массированный ответ НАТО. И вы будете воевать с НАТО, — заявил политик, добавив, что не может поверить, что страны блока допустят радиационное заражение своей территории в случае приближения ядерного облака с Украины.

Реакция западных политиков

Фантастический геноцид, который организовали США на Украине, становится очевиден западным политикам. Немецкий интернет-предприниматель и политический активист Ким Дотком заявил, что украинское контрнаступление с треском провалилось, а США нужен массивный фальшивый флаг, чтобы война продолжалась.

Немецкий интернет-предприниматель и политический активист Ким Дотком — про то, как Россия выставляет всё НАТО дураками. Фото © T.me / ПУЛ N3

— Финляндия добилась ускоренного вступления в НАТО. Украина — нет. Байден хочет, чтобы Украина сначала выплатила накопившийся долг? 400 тысяч погибших украинцев ни за что, — размышляет Ким Дотком, чуть позднее уже в следующем сообщении он резюмирует: "Что толку от всех западных пропагандистских СМИ, если вы проигрываете на поле боя, сжигая миллиарды долларов "помощи" без каких-либо результатов? Ручные СМИ Пентагона и боты ЦРУ в социальных сетях не могут изменить реальность — Россия побеждает".

Американский профессор политологии Университета Чикаго Джон Миршаймер заявил, что Россия победит, а значимого мирного соглашения не последует.

— Украинское правительство находилось под огромным давлением со стороны Запада, чтобы начать контрнаступление. И продемонстрировать, что оно обладает значительным наступательным потенциалом и что есть какой-то разумный шанс, что они смогут отвоевать у русских территорию, которую они потеряли. Однако конечным результатом является то, что русские наносят им огромные потери. Здесь существует огромный дисбаланс потерь между русскими и украинцами. И это потому, что баланс огневой мощи на данный момент решительно в пользу русских. Поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда украинцы не в состоянии провести наступление, как это было в прошлом году. Я думаю, что в дальнейшем вы увидите, что баланс будет постоянно складываться в пользу русских. И русские будут добиваться всё больших успехов на земле, — отметил Миршаймер.

Профессор университета Чикаго Джон Миршаймер. Видео © Т.me / ПУЛ N3

К аналогичной мысли приходит Мэтью Дж. Андерссон в The American Thinker. По его словам, Соединённые Штаты не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. "Нынешняя внешняя политика США в отношении России идёт по узкому пути жёсткой конфронтации сверхдержав. Россия не собирается вставать во главе миротворческих усилий, равно как и Украина", — пишет американский колумнист, объясняя заголовок своего текста "Почему Белый дом стремится к войне".

Автор заметки в AT ссылается на выводы экс-заместителя госсекретаря США и экономиста Юджина Ростоу, который объясняет, как некомпетентная администрация Байдена уступает лидерство другим странам, разрушая экономику и промышленность Штатов, а возможно, даже и ведёт к умышленному уничтожению, в том числе и самого американского правительства.

Авторы Андрей Лапенков