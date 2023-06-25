Жильцы многоэтажки в Челябинске выселили майнинг‑ферму из колясочной
Жильцы многоэтажки в Челябинске выселили майнинг‑ферму по добыче криптовалюты из колясочной, сообщает SHOT.
Жильцы многоэтажки в Челябинске выселили майнинг‑ферму из колясочной. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, в течение трёх лет жильцы многоэтажки получали завышенные квитанции по коммуналке. В какой-то момент они заметили, что на двери колясочной, расположенной на первом этаже, появились замок и кондиционер. Это показалось жителям весьма подозрительным, поэтому они и обратились в правоохранительные органы, сотрудники которых выломали дверь в "таинственное" помещение. Внутри него, как видно на кадрах, находится множество устройств, похожих на оборудование для майнинга. При этом аппаратура была тщательно скрыта досками. Как оказалось, местный ЖЭК сдаёт в аренду колясочное помещение, а сами арендаторы заявили журналистам, что использовали его только для хранения оборудования и никакой майнинг-фермы там якобы не существует. Впрочем, жильцы до сих пор не получили ответа насчёт необоснованного роста счетов за электроэнергию.
"Мы бьём тревогу уже второй год, а толку никакого нет. Мы трясём этот ЖЭК наш, а ЖЭК — бесполезно", — возмущаются местные жители.
Чтобы разрешить вопрос с переплатой, потерпевшие собираются обратиться в прокуратуру и СКР. При этом арендаторы, организовавшие майнинг-ферму, уже собрали оборудование и съехали.
Ранее Лайф писал, что в Иркутской области произошёл пожар в теплицах с майнинговым оборудованием. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. По словам спасателей, одна теплица сгорела полностью, другая получила повреждения.
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