Жильцы многоэтажки в Челябинске выселили майнинг‑ферму из колясочной

По данным телеграм-канала, в течение трёх лет жильцы многоэтажки получали завышенные квитанции по коммуналке. В какой-то момент они заметили, что на двери колясочной, расположенной на первом этаже, появились замок и кондиционер. Это показалось жителям весьма подозрительным, поэтому они и обратились в правоохранительные органы, сотрудники которых выломали дверь в "таинственное" помещение. Внутри него, как видно на кадрах, находится множество устройств, похожих на оборудование для майнинга. При этом аппаратура была тщательно скрыта досками. Как оказалось, местный ЖЭК сдаёт в аренду колясочное помещение, а сами арендаторы заявили журналистам, что использовали его только для хранения оборудования и никакой майнинг-фермы там якобы не существует. Впрочем, жильцы до сих пор не получили ответа насчёт необоснованного роста счетов за электроэнергию.