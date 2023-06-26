Суд вынес приговор другу Некоглая за вымогательство у подростка
Бойца ММА Магомедова приговорили к 4 годам условно по делу о вымогательстве
Мещанский районный суд Москвы приговорил бойца смешанных единоборств (MMA) Асхаба Магомедова к четырём годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей по делу о вымогательстве. Об этом пишет Mash.
Асхаб Магомедов и Николай Гамисония в зале суда. Видео © Mash
По версии следствия, в октябре 2021 года Магомедов и Гамисония угрожали избить и публично опозорить 17-летнего подростка, который продал сыну влиятельного бизнесмена поддельные часы за 600 тысяч рублей при рыночной стоимости оригинала 1,2 миллиона. Также сообщается, что они вымогали у несовершеннолетнего 600 тысяч. Сегодня суд вынес приговор всем участникам дела.