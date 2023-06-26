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26 июня, 12:18

Суд вынес приговор другу Некоглая за вымогательство у подростка

Бойца ММА Магомедова приговорили к 4 годам условно по делу о вымогательстве

Мещанский районный суд Москвы приговорил бойца смешанных единоборств (MMA) Асхаба Магомедова к четырём годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей по делу о вымогательстве. Об этом пишет Mash.

Асхаб Магомедов и Николай Гамисония в зале суда. Видео © Mash

По версии следствия, в октябре 2021 года Магомедов и Гамисония угрожали избить и публично опозорить 17-летнего подростка, который продал сыну влиятельного бизнесмена поддельные часы за 600 тысяч рублей при рыночной стоимости оригинала 1,2 миллиона. Также сообщается, что они вымогали у несовершеннолетнего 600 тысяч. Сегодня суд вынес приговор всем участникам дела.

Адвокат Некоглая заявил, что блогер намерен засудить "пытавших" его полицейских

Адвокат Некоглая заявил, что блогер намерен засудить "пытавших" его полицейских

Напомним, в мае 2022 года Асхаб Магомедов и Николай Гамисония были задержаны в номере одного из московских отелей, там с ними находился блогер Некоглай (Николай Лебедев). До этого Некоглай и Магомедов попали в ДТП.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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