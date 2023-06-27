Названы регионы России, где чаще всего ставят пять звёзд за поездки на такси

Сервис "Яндекс Go" проанализировал, какие оценки чаще всего ставят пользователи такси за поездки в регионах России и какую долю из них составляет высший балл. Оказалось, что в 96,6% поездок из тех, что оценили, клиенты поставили пять звёзд. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

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На первом месте среди регионов с высокими оценками — Ненецкий АО, вторую строчку занимает Магаданская область, третью — Республика Ингушетия. Также щедры на оценки оказались жители республик Саха (Якутия) и Калмыкия. А статистика по городам выглядит следующим образом:

Бийск — 96,6% "пятёрок";

Благовещенск — 96,4%;

Иркутск — 96,1%;

Краснодар — 96,9%;

Москва — 96,6%;

Новосибирск — 95,8%;

Пермь — 96,2%;

Санкт-Петербург — 95,9%;

Тольятти — 97,1%;

Чита — 95,2%.