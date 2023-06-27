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27 июня, 09:00

Названы регионы России, где чаще всего ставят пять звёзд за поездки на такси

В России ставят высшие оценки за 96,6% поездок на такси

Сервис "Яндекс Go" проанализировал, какие оценки чаще всего ставят пользователи такси за поездки в регионах России и какую долю из них составляет высший балл. Оказалось, что в 96,6% поездок из тех, что оценили, клиенты поставили пять звёзд. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Фото © Unsplash

Фото © Unsplash

На первом месте среди регионов с высокими оценками — Ненецкий АО, вторую строчку занимает Магаданская область, третью — Республика Ингушетия. Также щедры на оценки оказались жители республик Саха (Якутия) и Калмыкия. А статистика по городам выглядит следующим образом:

  • Бийск — 96,6% "пятёрок";
  • Благовещенск — 96,4%;
  • Иркутск — 96,1%;
  • Краснодар — 96,9%;
  • Москва — 96,6%;
  • Новосибирск — 95,8%;
  • Пермь — 96,2%;
  • Санкт-Петербург — 95,9%;
  • Тольятти — 97,1%;
  • Чита — 95,2%.

Опцией "оценить поездку" можно воспользоваться через мобильное приложение как во время, так и после поездки. Помимо общего впечатления, которое оценивается по шкале от одной до пяти звёзд, пользователи могут выбрать и наиболее понравившиеся аспекты поездки. Например, качество вождения, приятную музыку, интересную беседу и другие опции, которые затем отображаются в профиле водителей – партнёров сервиса.

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Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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