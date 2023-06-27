Названы регионы России, где чаще всего ставят пять звёзд за поездки на такси
В России ставят высшие оценки за 96,6% поездок на такси
Сервис "Яндекс Go" проанализировал, какие оценки чаще всего ставят пользователи такси за поездки в регионах России и какую долю из них составляет высший балл. Оказалось, что в 96,6% поездок из тех, что оценили, клиенты поставили пять звёзд. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.
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На первом месте среди регионов с высокими оценками — Ненецкий АО, вторую строчку занимает Магаданская область, третью — Республика Ингушетия. Также щедры на оценки оказались жители республик Саха (Якутия) и Калмыкия. А статистика по городам выглядит следующим образом:
- Бийск — 96,6% "пятёрок";
- Благовещенск — 96,4%;
- Иркутск — 96,1%;
- Краснодар — 96,9%;
- Москва — 96,6%;
- Новосибирск — 95,8%;
- Пермь — 96,2%;
- Санкт-Петербург — 95,9%;
- Тольятти — 97,1%;
- Чита — 95,2%.
Опцией "оценить поездку" можно воспользоваться через мобильное приложение как во время, так и после поездки. Помимо общего впечатления, которое оценивается по шкале от одной до пяти звёзд, пользователи могут выбрать и наиболее понравившиеся аспекты поездки. Например, качество вождения, приятную музыку, интересную беседу и другие опции, которые затем отображаются в профиле водителей – партнёров сервиса.
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