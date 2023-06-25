Стоимость авиабилетов за рубеж снизилась после резкого скачка 24 июня

Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне, 24 июня. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе "Яндекс.Путешествий". Так, сегодня стоимость билетов, к примеру, до Еревана начинается с 25 тысяч рублей, вчера же за такой полёт нужно было отдать более 30 тысяч рублей.

"При этом уже заметен тренд на спад — билеты становятся доступнее. Так, на завтра стоимость билетов в Ереван начинается с 22 тысяч рублей, на послезавтра — от 20 тысяч рублей, а через неделю — уже от 17 тысяч рублей на прямой рейс", — говорится в сообщении.

В Стамбул из Москвы можно улететь за 9,7 тысячи рублей прямым рейсом "Аэрофлота", вчера же цена на билет составляла минимум 40 тысяч рублей. Рейс этой же авиакомпании в ОАЭ стоит чуть более 10 тысяч рублей вместо 47 тысяч рублей вчерашних. Чтобы улететь в Азербайджан, понадобится восемь тысяч рублей, накануне цены на билеты подняли до 47 тысяч рублей.

Также в пресс-службе компании рассказали, что в минувшую субботу поступило в 1,5 раза больше обращений, чем в обычные дни, — около 11 тысяч. Почти 90% обращений были про перенос дат заселения в отель или просьбы об отмене брони.