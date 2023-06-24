Отели южных курортов России рассказали, как поступят с бронью опоздавших туристов

Отели южных курортов России не будут отменять бронь туристов, которые не успели заселиться из-за сложной дорожной обстановки на трассах "Дон" и "Крым", и обещают вернуть деньги за пропавшие дни или в случае отмены отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Отели относятся с пониманием к текущей ситуации и не будут аннулировать бронь тех туристов, кто сегодня направляется к месту отдыха и по объективным причинам не сможет своевременно прибыть в забронированные средства размещения", — говорится в сообщении.

По данным РСТ, большинство туристов всё-таки рассчитывают, что их отдых состоится. В данный момент эксперты не наблюдают массовых аннуляций бронирования.