В Миллерово временно разместят пассажиров автобусов, перенаправленных с трассы М4
В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М4 развернули ПВР
В Миллерово Ростовской области развернули пункты временного размещения (ПВР) для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с трассы М4 "Дон". Об этом заявил глава районной администрации Олег Коваленко.
"В городе Миллерово для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с М-4 "Дон" на Миллеровский автовокзал, организовано временное размещение в районном и городском домах культуры", — сообщил он в Telegram.
А для тех, кто застрял в пробке на отдельных участках дороги в Миллеровском районе, была организована раздача питьевой воды, детям волонтёры раздают сладкую воду, сок и печенье.
Ранее Минтранс Подмосковья попросил воздержаться от поездок по трассам М4 "Дон" и М2 "Крым". Мост через Оку в районе Серпухова перекрыт.
ТАСС / Эрик Романенко