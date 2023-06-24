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24 июня, 16:00

В Миллерово временно разместят пассажиров автобусов, перенаправленных с трассы М4

В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М4 развернули ПВР

В Миллерово Ростовской области развернули пункты временного размещения (ПВР) для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с трассы М4 "Дон". Об этом заявил глава районной администрации Олег Коваленко.

"В городе Миллерово для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с М-4 "Дон" на Миллеровский автовокзал, организовано временное размещение в районном и городском домах культуры", — сообщил он в Telegram.

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А для тех, кто застрял в пробке на отдельных участках дороги в Миллеровском районе, была организована раздача питьевой воды, детям волонтёры раздают сладкую воду, сок и печенье.

Ранее Минтранс Подмосковья попросил воздержаться от поездок по трассам М4 "Дон" и М2 "Крым". Мост через Оку в районе Серпухова перекрыт.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Ирина Фальке
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