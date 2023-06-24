Под Липецком перерывают трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер"
В Липецкой области перерывают трассы, чтобы остановить движение колонны ЧВК "Вагнер". Очевидцы сняли происходящее на видео и жалуются, что не могут теперь добраться до дома.
В Липецкой области перерывают трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер". Видео © t.me / myregion48
Два въезда в Липецк по Чаплыгинскому и Лебедянскому направлениям сейчас перекрыты, местные власти просят водителей искать альтернативные маршруты объезда.
В Липецкой области перерывают трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер". Фото © t.me / myregion48
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что техника ЧВК "Вагнер" передвигается по территории региона. Он напомнил местным жителям о настоятельной рекомендации не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Губернатор добавил, что ситуация находится под контролем.
t.me / myregion48