Под Липецком перерывают трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер"

В Липецкой области перерывают трассы, чтобы остановить движение колонны ЧВК "Вагнер". Очевидцы сняли происходящее на видео и жалуются, что не могут теперь добраться до дома.

В Липецкой области перерывают трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер". Видео © t.me / myregion48

Два въезда в Липецк по Чаплыгинскому и Лебедянскому направлениям сейчас перекрыты, местные власти просят водителей искать альтернативные маршруты объезда.

В Липецкой области перерывают трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер". Фото © t.me / myregion48