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24 июня, 15:30
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Под Липецком перерывают трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер"

В Липецкой области перерывают трассы, чтобы остановить движение колонны ЧВК "Вагнер". Очевидцы сняли происходящее на видео и жалуются, что не могут теперь добраться до дома.

В Липецкой области перерывают трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер". Видео © t.me / myregion48

В Липецкой области усилили меры безопасности и призвали отказаться от поездок на юг

В Липецкой области усилили меры безопасности и призвали отказаться от поездок на юг

Два въезда в Липецк по Чаплыгинскому и Лебедянскому направлениям сейчас перекрыты, местные власти просят водителей искать альтернативные маршруты объезда.

В Липецкой области перерывают трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер". Фото © t.me / myregion48

В Липецкой области перерывают трассы, чтобы остановить движение техники ЧВК "Вагнер". Фото © t.me / myregion48

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что техника ЧВК "Вагнер" передвигается по территории региона. Он напомнил местным жителям о настоятельной рекомендации не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Губернатор добавил, что ситуация находится под контролем.

В Липецкой области отменены все массовые мероприятия

В Липецкой области отменены все массовые мероприятия

Обложка ©

t.me / myregion48

Иван Косицын
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