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24 июня, 13:55
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Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по территории Липецкой области, сообщил губернатор

Губернатор Артамонов: Ситуация в Липецкой области находится под контролем

Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он напомнил жителям региона о настоятельной рекомендации не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.

"Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет", — написал в телеграм-канале Артамонов.

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент России Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Алексей Берковиц
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  • Липецкая область

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