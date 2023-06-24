Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по территории Липецкой области, сообщил губернатор
Губернатор Артамонов: Ситуация в Липецкой области находится под контролем
Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он напомнил жителям региона о настоятельной рекомендации не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.
"Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет", — написал в телеграм-канале Артамонов.
Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент России Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими.
ТАСС / Эрик Романенко