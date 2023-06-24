Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он напомнил жителям региона о настоятельной рекомендации не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.

"Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет", — написал в телеграм-канале Артамонов.