В Минеральных Водах приостановили работу аэропорта

В аэропорту города Минеральные Воды приостановлен приём и выпуск самолётов в связи с дефектом на взлётно-посадочной полосе, меры по его устранению уже принимаются. Об инциденте сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что разрушение небольшого участка одной из бетонных плит взлётно-посадочной полосы произошло в аэропорту Минеральных Вод в 17:59 по московскому времени. Вероятной причиной появления дефекта плиты (она вспучилась, а её поверхность растрескалась) называют температурное расширение из-за сильно нагретого воздуха в районе аэропорта.

"В целях обеспечения безопасности полётов аэропортом Минеральные Воды принято решение временно приостановить приём и выпуск воздушных судов. Самолёты, следовавшие в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь", — уточняется в сообщении Росавиации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что службы аэропорта уже приступили к устранению дефекта. Взлётно-посадочную полосу рассчитывают вернуть в рабочее состояние уже к 23 часам по московскому времени.