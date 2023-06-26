Аэропорт Минеральных Вод возобновил работу после ремонта взлётной полосы

Аэропорт Минеральных Вод в кратчайшие сроки завершил устранение дефектов взлётно-посадочной полосы, теперь он вновь полностью готов принимать и выпускать самолёты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт возобновил полёты с 21:30 мск. Первыми обслужат четыре рейса, пассажиры которых должны были улететь в Москву из Минеральных Вод на самолётах авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии", и в Санкт-Петербург на самолёте авиакомпании "Россия".

Отмечается, что аэропорт сделает всё возможное для того, чтобы уменьшить негативный эффект, вызванный изменением в расписании полётов из-за временного закрытия.