Аэропорт Минеральных Вод возобновил работу после ремонта взлётной полосы
Росавиация сообщила, что аэропорт Минеральных Вод возобновил работу
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Аэропорт Минеральных Вод в кратчайшие сроки завершил устранение дефектов взлётно-посадочной полосы, теперь он вновь полностью готов принимать и выпускать самолёты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт возобновил полёты с 21:30 мск. Первыми обслужат четыре рейса, пассажиры которых должны были улететь в Москву из Минеральных Вод на самолётах авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии", и в Санкт-Петербург на самолёте авиакомпании "Россия".
Отмечается, что аэропорт сделает всё возможное для того, чтобы уменьшить негативный эффект, вызванный изменением в расписании полётов из-за временного закрытия.
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Сегодня вечером стало известно о том, что аэропорт в Минеральных Водах приостановил работу из-за дефекта взлётно-посадочной полосы. В Росавиации объяснили, что небольшой участок поверхности одной из плит взлётно-посадочной полосы деформировался из-за воздействия горячего воздуха, и обещали оперативно устранить повреждения.