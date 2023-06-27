В Киевской и ещё семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской области и ещё семи регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. В столице Незалежной она пока не звучала.

Так, первыми (в 11:52) сирену услышали жители Днепропетровской и Харьковской областей, а также подконтрольной ВСУ части Запорожья. Уже через несколько минут она зазвучала в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.