С 1 июля появятся новые факторы влияния на курс валют: На какой отметке окажется рубль На этой неделе на валютном рынке сложилась необычная обстановка. Курс рубля снизился после резкого подъёма на выходных. В то же время сейчас экономисты ждут сразу несколько событий, которые определят курс валют с 1 июля. Что будет с рублём? 27 июня, 23:41 На валютном рынке сложилась необычная обстановка. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Что происходит на валютном рынке

Волатильные торги вызвали снижение рубля 26 июня. Курс доллара повышался до 87,23. Затем благодаря продажам экспортёров валюты для уплаты налогов 28 июня рубль укреплялся до 83,24. Экспортёры использовали благоприятный курс доллара для получения большего объёма национальной валюты. Так охарактеризовал обстановку на рынках финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, баланс бюджета, ключевая ставка ЦБР и цены на нефть будут определять курс рубля в конце июня и начале июля. События в России не повлияли на нефтяной рынок. Инвесторы ожидают выхода официальных данных по коммерческим запасам нефти в США и финальной оценки ВВП США за первый квартал.

— Когда говорят про скачок курса на выходных, то речь идёт о котировках в приложениях мобильных банков. На фоне происходящих событий многие финансовые организации переставили курсы наверх. По мере стабилизации ситуации уже в воскресенье всё нормализовалось. В понедельник на открытии биржевых валютных торгов пара USD/RUB подскакивала до 87. Однако это во многом было вызвано как раз отложенными сделками банков, у которых активно покупали валюту на выходных. Спрос очень быстро был удовлетворён, и пара вернулась к 85, — рассказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Колебания курса доллара ожидаются около уровня 86 рублей со смещением вверх к целевой зоне 89–90 рублей после 28 июня (завершение налогового периода). Относительно юаня можно выделить зону от 12,10 до 12,45 рубля. Ближайшей целью по евро является отметка 95–96 рублей. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— На фоне некоторого снижения политического риска и относительно благоприятного налогового периода (фактор конца месяца) в ближайшее время можно ожидать локальной стабилизации или даже небольшого укрепления рубля (в сторону 83–84), — считает Василий Карпунин.

На ликвидность нашей валюты в начале июля по-прежнему будут влиять следующие факторы: налоговые выплаты компаний-экспортёров, цены на нефть, а также денежно-кредитная политика ФРС США, которая всё грозит очередным ужесточением. На эти моменты обратил внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Мы не видим серьёзных триггеров к росту у рынка, рынок выглядит дорогим. Риски выросли, привлекательность инвестиций снизилась. Мы не видим какого-то ажиотажа на рынке сейчас. Скорее наоборот. Мы считаем, что рынок дорогой, и ждём коррекцию. При этом рубль будет постепенно слабнуть дальше, а рынок — корректироваться вниз, — полагает аналитик канала "Рынки, деньги, власть" Сергей Раманинов.

Куда сложнее складывается долгосрочный прогноз. Здесь важно учитывать факторы внутреннего и внешнего равновесия. Как считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий, к концу года курс доллара, скорее всего, останется на нынешнем уровне. При этом есть все основания полагать, что он может снизиться до 75–80 рублей. Это произойдёт в случае роста доходов бюджета, снижения дисконта российской нефти и повышения ключевой ставки.

Авторы Нина Важдаева