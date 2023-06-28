Генерал МВД разбился на квадроцикле в Ленобласти

Экс-начальник Санкт-Петербургского университета МВД Александр Травников попал в ДТП на квадроцикле. Генерал-лейтенант находится в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, авария произошла в деревне Липовая Гора в Ленинградской области. 49-летний Травников во время отдыха за городом не справился с управлением на квадроцикле. Его госпитализировали с травмой живота и разрывом почки.