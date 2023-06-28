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28 июня, 06:49
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Генерал МВД разбился на квадроцикле в Ленобласти

Экс-глава Петербургского университета МВД Травников попал в ДТП на квадроцикле

<p>Генерал-лейтенант Александр Травников. Обложка © <a href="https://xn--b1agajc0ayikbb.xn--b1aew.xn--p1ai/Kontakty/Press-sluzhba/Novosti/item/18310251/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Санкт-Петербургский университет МВД РФ</a></p>

Генерал-лейтенант Александр Травников. Обложка © Санкт-Петербургский университет МВД РФ

Экс-начальник Санкт-Петербургского университета МВД Александр Травников попал в ДТП на квадроцикле. Генерал-лейтенант находится в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, авария произошла в деревне Липовая Гора в Ленинградской области. 49-летний Травников во время отдыха за городом не справился с управлением на квадроцикле. Его госпитализировали с травмой живота и разрывом почки.

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Как сообщали СМИ, в 2022 году Травникова отстранили от должности начальника Санкт-Петербургского университета МВД после ареста троих высокопоставленных генералов по делу о злоупотреблении полномочиями. При этом сам Травников заявлял, что ушёл с должности по собственному желанию.

Никита Никонов
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    Комментарий

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    Вовансегодня в 07:10

    И ни слова о мятеже.

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