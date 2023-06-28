Генерал МВД разбился на квадроцикле в Ленобласти
Экс-глава Петербургского университета МВД Травников попал в ДТП на квадроцикле
Генерал-лейтенант Александр Травников. Обложка © Санкт-Петербургский университет МВД РФ
Экс-начальник Санкт-Петербургского университета МВД Александр Травников попал в ДТП на квадроцикле. Генерал-лейтенант находится в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, авария произошла в деревне Липовая Гора в Ленинградской области. 49-летний Травников во время отдыха за городом не справился с управлением на квадроцикле. Его госпитализировали с травмой живота и разрывом почки.
Как сообщали СМИ, в 2022 году Травникова отстранили от должности начальника Санкт-Петербургского университета МВД после ареста троих высокопоставленных генералов по делу о злоупотреблении полномочиями. При этом сам Травников заявлял, что ушёл с должности по собственному желанию.