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27 июня, 05:29

Минздрав: Двое пострадавших в ДТП под Самарой находятся в тяжёлом состоянии

<p>Место ДТП в Самарской области. Обложка © <a href="https://t.me/mediamvd/20020?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / МВД МЕДИА</p>

Место ДТП в Самарской области. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА

Двое из восьми пострадавших в страшном ДТП на трассе А300 в Самарской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в Минздраве России. Остальные шесть — в состоянии средней тяжести.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", информирует ведомство.

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Напомним, на 110-м километре трассы А300 в Самарской области столкнулись Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, погибли все пять человек из легковушки и ещё один — из минивэна. Как сообщили в региональном УГИБДД , виновником может быть погибший водитель корейского автомобиля — гражданин Киргизии, выехавший на встречку.

Матвей Константинов
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