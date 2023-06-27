Минздрав: Двое пострадавших в ДТП под Самарой находятся в тяжёлом состоянии
Место ДТП в Самарской области. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА
Двое из восьми пострадавших в страшном ДТП на трассе А300 в Самарской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в Минздраве России. Остальные шесть — в состоянии средней тяжести.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", — информирует ведомство.
Напомним, на 110-м километре трассы А300 в Самарской области столкнулись Honda Stepwgn и Hyundai Elantra, погибли все пять человек из легковушки и ещё один — из минивэна. Как сообщили в региональном УГИБДД , виновником может быть погибший водитель корейского автомобиля — гражданин Киргизии, выехавший на встречку.