Жуткая авария на трассе под Самарой унесла жизни шестерых человек

Автоавария на трассе А300 в Самарской области унесла жизни шести человек. Как пишет телеграм-канал SHOT , ещё семеро пострадали.

ДТП произошло на 110-м километре, столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. В результате удара погибли все пять человек из легковушки и ещё один из второй машины. Детей среди жертв нет, все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.