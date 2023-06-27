Жуткая авария на трассе под Самарой унесла жизни шестерых человек
Шесть человек погибли и семь пострадали в ДТП на трассе в Самарской области
Разбитая в ДТП машина на трассе А300 в Самарской области. Обложка © t.me / SHOT
Автоавария на трассе А300 в Самарской области унесла жизни шести человек. Как пишет телеграм-канал SHOT, ещё семеро пострадали.
ДТП произошло на 110-м километре, столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. В результате удара погибли все пять человек из легковушки и ещё один из второй машины. Детей среди жертв нет, все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Жуткое ДТП с шестью погибшими на трассе А300 в Самарской области. Видео © t.me / SHOT
Ранее Лайф писал о крупном ДТП на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана, где в результате столкновения автобуса с грузовиком и легковушкой погибли восемь человек. По данным следствия, водитель, спровоцировавший смертельную аварию, был пьян.