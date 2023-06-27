Регион

Уведомления отключены

26 июня, 23:38

Жуткая авария на трассе под Самарой унесла жизни шестерых человек

Шесть человек погибли и семь пострадали в ДТП на трассе в Самарской области

<p>Разбитая в ДТП машина на трассе А300 в Самарской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/53408" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Разбитая в ДТП машина на трассе А300 в Самарской области. Обложка © t.me / SHOT

Автоавария на трассе А300 в Самарской области унесла жизни шести человек. Как пишет телеграм-канал SHOT, ещё семеро пострадали.

ДТП произошло на 110-м километре, столкнулись минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. В результате удара погибли все пять человек из легковушки и ещё один из второй машины. Детей среди жертв нет, все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Жуткое ДТП с шестью погибшими на трассе А300 в Самарской области. Видео © t.me / SHOT

Два младенца и трое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Два младенца и трое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Ранее Лайф писал о крупном ДТП на федеральной дороге Р217 "Кавказ" в Кизлярском районе Дагестана, где в результате столкновения автобуса с грузовиком и легковушкой погибли восемь человек. По данным следствия, водитель, спровоцировавший смертельную аварию, был пьян.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Самарская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров